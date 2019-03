¿Melissa Loza consume drogas? Sacan a luz resultado de examen toxicológico [VIDEO]

Revelación. Melissa Loza rompió su silencio y habló por primera vez en el programa de Milagros Leiva donde no solo presentó pruebas para defender a su novio Juan Diego Álvarez, sino para demostrar que ella no es una consumidora de drogas.

Miles de los seguidores de la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se encontraban preocupados por la situación de la deportista, quien fue tildada de ‘drogadicta’ por su propia madre. Se presentó la primera prueba toxicológica de despiste de Marihuana.

“¿Te volviste una consumidora?”, le consultó Milagros Leiva a Melissa Loza, quien con una sonrisa en el rostro negó tal acusación.

“No Milagros. Y si quiero hacerlo, lo hago por mí, no porque alguien me obligue”, contestó la ex de Guty Carrera.

La periodista de ATV presentó la prueba toxicológica a la que se sometió la exchica reality. Este despistaje de drogas fue a través de la orina que se tomó de muestra en el mismo laboratorio el pasado 28 de febrero a las 5:28 p. m. en una conocida clínica del distrito limeño de Santiago de Surco.

El programa matinal de Milagros Leiva presentó el mencionado test para detecta presencia de Marihuana (Cannabis) en el cuerpo de Melissa Loza y dio como resultado negativo.

“Pueden ir a preguntar (a la clínica) si quieren. Nunca he consumido drogas”, acotó.

Como se sabe, Juan Diego Álvarez, pareja de Melissa Loza fue detenido por la Dinandro y se le habría encontrado bajo su poder, aparentemente 250 gramos de Marihuana por lo que fue trasladado a la carceleta donde seguirá su proceso de defensa.