Magaly Medina enfurece con acosador de Miss Teen y lo tilda de 'puerco'

Magaly Medina no contuvo su enojo al conocer al presunto acosador sexual de Miss Teen, Estafanía Olcese. En la reciente emisión de 'Magaly, la firme', la conductora invitó al set a la modelo que habría sufrido de acoso cibernético para que aclare sobre la grave denuncia.

Estafnía Olcese explicó que ella no es la única víctima del 'acosador de Chaclacayo', quien utilizaría las redes sociales para seducir a sus víctimas y hostilizar de manera constante en el ciberespacio, sino que hay más de veinte féminas que han denunciado en la jurisdicción correspondiente.

Las cámaras del programa 'Magaly, la firme' acudieron hasta el supuesto victimario para que obtengan su descargo sobre las duras acusaciones que pesan en su contra.

"Son dibujos, no actos sexuales..es un arte erótico. Le envío por molestar un poco, pero no es algo que sea (...) ellos lo toman a lo grande....oh es un acosador, me va a violar. Puede ser, puede ser, eso ya lo determinará la justicia, no tú o yo", argumentó el supuesto acosador.

Tras escuchar la defensa del joven denunciado por más de veinte víctimas, Magaly Medina se mostró indignada al ver que sigue libre por las calles y sin que la entidad correspondiente del Estado haga su labor.

Estafanía Olcese, Miss Teen, también mostró su ofuscación y contó a la presentadora que el presunto acosador sexual le envió un mensaje en Facebook donde se reprochaba por haberse metido con las 'hijas' de Jessica Newton, esto con alusión a que la modelo participó en uno de los certámenes de belleza organizada por Newton.

Magaly Medina arremete con supuesto acosador sexual de Miss Teen, Estefanía Olcelse