'El valor de la verdad' volvió a ganar en rating a 'Gisela Busca'

El programa 'El valor de la verdad', conducido por Beto Ortiz, alcanzó 13, 6 puntos de rating, consiguiendo ocupar el en primer puesto de los espacios televisivos más vistos de todo el fin de semana, mientras que en segundo lugar quedó 'El reventonazo de la chola' de América Televisión.

El temido sillón rojo tuvo como invitado a la popular 'chica de los tatuajes' Angie Jibaja, quien reveló que pasó una noche con el futbolista Jefferson Farfán, y que solo se dieron algunos besos. Sin embargo, no se limitó a mencionar que el seleccionado nacional es un hombre guapo.

Además la cantante y modelo aclaró que no tuvo ningún vínculo con el 'Depredador' Paolo Guerrero y negó haber estado en el Swiss Hotel con el deportista, como se había especulado desde hace tiempo. "No lo conozco, nunca en mi vida ni siquiera lo he visto en persona", mencionó.

De otro lado, 'Gisela busca', conducido por la popular 'Señito', mostró cómo es el día a día de Rebeca Escribens, y recordó cómo fue su inico en la telelvisión. Sine mebargo, el momento emotivo de la entrevista fue cuando la conductora de 'América Espectáculos' habló de su hijo mayor. Pese a este conmovedor video entre Gisela Valcárcel y la también actriz, el programa no consiguió superar a 'El valor de la verdad', pues solo logró 11.8 puntos de rating.

Sin embargo, 'El reventonazo de la chola', que presentó un homenaje a la cantante Maricarmen Marín que pronto celebrará sus 20 años de carrera artística, estuvo cerca de alcanzar al espacio televisivo conducido por beto Ortiz al lograr 13, 4 de rating.

Beto Ortiz se pronuncia sobre el rating que obtuvo su programa frente a 'Gisela busca'

Angie Jibaja habla de Jefferson Farfán en 'El valor de la verdad'