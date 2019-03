Radio de la BBC veta temas de Michael Jackson tras estreno de 'Leaving Neverland'

Tras el estreno del polémico documental Leaving Neverland en el Reino Unido a través de Channel 4, la radio de la BBC, BBC2, retiró las canciones de Michael Jackson de sus listas de reproducciones, según reportó The Telegraph. Leaving Neverland narra dos testimonios de hombres que acusan al fallecido 'Rey del Pop' de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños.

Respecto a la prohibición de pasar las canciones de Michael Jackson en la radio, la BBC declaró a NME que la medida podría ser temporal. "consideramos cada pieza musical según sus méritos, y la decisión respecto a qué reproducir en nuestras diferentes cadenas, siempre se toma de acuerdo a la relevancia de las audiencias y el contexto".

Los familiares de Michael Jackson consideran que el documental sólo busca "desprestigiar" al ídolo. "Los creadores de esta película no estaban interesados en la verdad. Nunca entrevistaron a un alma que conociera a Michael. Eso no es periodismo y no es justo, pero los medios están perpetuando estas historias", afirmaron sus parientes cuando se anunció su estreno.

La primera parte de Leaving Neverland, se estrenará el nuestro país el próximo 16 de marzo a las 6pm a través de HBO, y la segunda, el domingo 17 en el mismo horario.