Sabrina Sabrok quiere ir al espacio y le hace insólita pregunta al dueño de Space X

La actriz de cine para adultos Sabrina Sabrok usó su perfil de Twitter y Facebook para revelar que quiere viajar al espacio ya que siempre ha sido unos de sus sueños. Sin embargo, la artista es consciente que su voluptuosa figura podría impedírselo, motivo por el que decidió hacerle una pregunta a Elon Musk, fundador de Space X.

Sabrina Sabrok se ha sometido a más de 50 cirugías estéticas para aumentar sus labios, senos y derrier. Esto generaría que el cuerpo de la actriz no pueda resistir al viaje, por lo que quiso salir de dudas y acudió al millonario Elon Musk, fundador de una de las empresas de transporte aeroespacial más importantes del mundo.

"¡Oye Elon Musk! ¿Es seguro viajar al espacio con enormes implantes de silicona?", escribió Sabrina Sabrok mediante sus cuentas de Twitter y Facebook.

@elonmusk hey! is it safe to travel to space with huge silicone implants (5000 ccs Boobs) ? 😊 https://t.co/DrO9Aj9kVD