Mario Irivarren: "Yo cuando estaba con Ivana intentaba inculcarle buenas costumbres" [VIDEO]

La llegada de Ivana Yturbe a 'Esto es Guerra' sorprendió a todos, porque en un momento se especuló que la chica reality le habría que dicho que no a la propuesta de la producción del programa de América Televisión porque se iría a encontrar con Jefferson Farfán, sin embargo, si bien tardó más de un mes, la expareja de Mario Irivarren se hizo presente en el reality.

Con su ingreso, los reflectores estuvieron puestos en Mario, quien se dejó ver muy insistente con el hecho que la ex 'combatiente' salude a todos los participantes, cosa que se acostumbre hacer al presentar a un nuevo integrante. Tras su reacción una reportera de 'En boca de todos' lo cuestionó y el 'retador' no se guardó nada.

"El que llega tiene que saludar uno por uno, esa es una costumbre en todas las presentaciones de 'Esto es Guerra'. Yo siempre cuando estaba con Ivana intentaba inculcarle buenas costumbres y una de esas es el saludo", señaló el chico reality.

Como era de esperarse fue consultado sobre la llegada de Ivana al reality. En esta ocasión tampoco se quedó callado y no dudo en responder: "Yo no tengo ningún problema con Ivana. Todo bien. Creo que su presencia va aportar mucho al programa por lo mediático del tema y si al programa le va bien, a mí me va bien, porque esta es mi chamba", finalizó.

En la última edición de 'Esto es Guerra' quedó pendiente saber a qué equipo se integrará la popular 'princesita inca'.