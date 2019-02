Pancho Cavero contó el polémico motivo por el cual dejó Latina [VIDEO]

Tras unos días de haber anunciado que se va de Latina debido a que su programa "Los animales me importan" "cumplió su ciclo" y que por ese motivo es hora de respirar nuevos aires, Pancho Cavero dejó entristecidos a sus miles de seguidores.

"Muchos se preguntaran por qué no saldremos más en Latina, y debemos aclarar que no fue por rating ni por el tipo de contenido, simplemente es hora de tomar otro rumbo", fue la triste noticia que dio en Instagram el último domingo. Hasta ese entonces, todos quedaron en intriga.

Sin embargo, hoy, el veterinario decidió contar su verdad en entrevista con el programa "Andrea al mediodía" sobre los verdaderos motivos de su salida del canal de Jesús María.

"Entró la nueva directiva, me dijeron: "Pancho seguimos, este un programa de valor compartido", me lavaron la cara, "bla, bla bla". Pero luego, la parte comercial, y de repente sentí la mano acá [haciendo el gesto de cuando saca dinero de su bolsillo]. He tenido un auspiciador fuerte y de ahí querían quitarme el 80%. Una locura", dijo algo enérgico el veterinario peruano durante una entrevista en el programa de Andrea Llosa.

Tras esta propuesta, y la negación del veterinario, los directivos del canal de Latina dijo que después le llamaron, pero que intentaron tratarlo como si fuera niño al tratar de hacer que él firme el nuevo contrato.

"Me llamaron para decir que:"tienes que firmar, porque si no no sale tu programa no sale", y yo dije "¿qué?, creen que soy un chibolo, que me van amedrentar". Yo sentí una falta de respeto, por eso decidí decir chau".

Tras la salida de Pancho Cavero de Latina, la periodista Andrea Llosa le entrevistó y conversó distintos temas, entre ellos los motivos de su salida de la televisión.

Previo a su entrevista con Andrea Llosa, Pancho Cavero publicó un mensaje y una foto en Instagram donde se luce en las instalaciones de ATV, canal donde incursionó en la pantalla chica. "Después de muchos años ,un cariño especial donde hice mis primeras apariciones en TV @atv.pe", escribió.

La instantánea y el mensaje fue bien recibido por sus seguidores que no dudaron en expresar la emoción del posible regreso del veterinario peruano a la televisión y le dieron su respaldo con respecto al canal que él decida trabajar, pues lo importante es que la labor que realiza.

"No importa en qué canal estés, tu labor es única. Espero verte pronto", "Esperamos verte en pantalla", "Felicitaciones Pancho", "Qué bueno. Un abrazo. Ojalá y sigas en la televisión", "Ay, qué emoción. De vuelta a casa", fueron algunos comentarios que recibió Pancho Cavero tras la publicación que hizo en Instagram.

