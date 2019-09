Rebeca Escribens presenta a su padre y canta karaoke en 'Gisela Busca' (FOTOS)

La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, será la invitada de Gisela Valcárcel este sábado en su programa 'Gisela Busca' en una edición donde ambas recorrerán Barranco en auto, harán karaoke y compartirán desayuno en casa.

"Me sentí muy cómoda, Gisela siempre te hace sentir cómoda y familiar. Ella es una persona que llega fácilmente. Anteriormente, ya me habían pedido seguirme en el día a día y no acepté, pero Gisela es Gisela. Ella sabe que desde siempre la sigo, somos amigas desde que participé en Bailando por un sueño", reveló Rebeca Escribens.

Durante el encuentro con Gisela, Escribens presentó a su padre, el único que la pone en vereda y que, como cuenta, le da sus buenos gritos cuando se pasa de la raya. "Mi papá me colgó el teléfono tres veces y me dijo que ni se me ocurriera aparecerme (por su casa), pero al final aceptó. Todo surgió de improviso, eso no estaba pauteado... Siento un poco de pudor, creo que es lo único que me queda, cuando veo a mi familia frente a cámaras", confiesa Rebeca.

En otro momento, Gisela y Rebeca visitarán la playa y comerán cebiche en medio de confesiones y retos.