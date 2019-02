Sheyla Rojas arremete contra detractora tras criticarla por el peso de su hijo [FOTOS]

Sheyla Rojas se cansó de los ataques en su contra que ponen en tela de juicio su labor como madre, por ello la modelo decidió responder fuerte en Instagram a una detractora que la criticó por el peso de su hijo, alegando que está demasiado delgado para su edad.

La conductora de televisión volvió a encender la polémica en las redes sociales al no quedarse de brazos cruzados frente a un ataque contra su papel de madre. Tras ser cuestionada por, presentamente, darle dieta a su menor hijo y ser tildada de "calabaza", la exchica reality perdió los papeles y contestó con fuerza.

"Por qué tu hijo es muy delgado? Deberías de alimentarlo mejor y no darle tu misma dieta. Calabaza", fue el mensaje de la detractora en contra de la modelo, sin imaginar que Sheyla se tomaría el tiempo de responder el ataque, dejando en claro que se trata de un caso de "herencia".

"No sabes lo que come y es delgado por herencia, yo no sabes lo delgada que era, sufría para comer todo el día y encima me tenían que dar de comer hasta los 8 años creo", destacó la modelo como respuesta a uno de los ataque que recibe a diario en Instagram.

“Todas las que tenemos hijos debemos estar siempre alertas y constantemente haciéndole los controles respectivos y felizmente los doctores dicen que Antoñito está bien”, agregó la modelo entre sus comentarios, con la intención de poner fin a los mensajes malintencionados que recibe.

Como se recuerda, actualmente Sheyla Rojas mantiene un fuerte enfrentamiento con Antonio Pavón, quien la acusó de no dejarla ver a su hijo, además fue tildada de 'Mamá de Instagram' por su excuñada, Alicia Pavón.