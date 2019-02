Gabriel Soto hace exigencia a Geraldine por ataques a Irina Baeva [VIDEO]

Geraldine Bazán y Gabriel Soto lograron rehacer sus vidas tras su polémica separación. Pese a que ambos encontraron el amor en otras personas, la actriz mexicana reveló que el actor le fue infiel con Irina Baeva.

Según la actriz, para Irina Baeva no fue suficiente involucrarse con un hombre casado, pues también quiso generarle dolor con los mensajes subliminales que compartió en sus historias de Instagram. “Si te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene”, escribió Irina Baeva en sus redes, lo que fue interpretado como una indirecta para Geraldine Bazán.

Ante el video que compartió la artista mexicana en su canal de Youtube, Gabriel Soto le pidió disculpas públicas por el dolor que le generó, aunque no admitió que Irina Baeva fue “la manzana de la discordia”. Sin embargo la primera reacción del actor habría sido otra.

Según TVNotas, una amiga de Geraldine Bazán reveló que en un principio la actriz no quería hablar de lo sucedido, pero cambió de opinión cuando vio que Gabriel Soto y su actual pareja se dejaron ver muy cariñosos en público.

La fuente del medio mexicano también contó cómo fue la reacción del actor cuando Geraldine subió el revelador video en Youtube. “Sí, él le habló para reclamarle; le preguntó que por qué exageraba las cosas, que no eran como ella las había contado, e incluso le dijo que si lo que buscaba era desprestigiar a Irina, él no lo iba a permitir porque ahora era su pareja y no estaba sola. Gabriel dijo esto pese a que aquí la única que se ha faltado al respeto es la misma Irina, al comenzar una relación siendo la amante, porque eso es lo que fue durante varios meses cuando Gabo aún vivía en familia”.

¿Qué le respondió Geraldine? Según la amiga, Bazán “lo único que hizo fue decirle que él estaba mal, que con qué calidad moral ahora venía a reclamarle; le dijo: ‘Te desconozco, de verdad; no estoy hablando con el mismo con el que me casé’. Además, le protestó que cómo se había atrevido a hacer pública su relación con Irina, que a ella la dejó en ridículo; que si antes se había especulado y él negaba todo, debió mantener su amor así, en el anonimato”.

Gabriel Soto no se habría quedado callado. “Le dijo que la respetaba por ser la mamá de sus pequeñas, pero que no tenía nada qué reclamarle, que Irina había llegado a su vida cuando su matrimonio no tenía salvación; que era normal que rehiciera su vida y que no tenía por qué ocultarla, que debía entender que ella también empezó a hacer su vida”, reveló la supuesta amiga.



“¿Bazán qué le dijo?”, fue la preguntaron a la fuente. “Que sí, que ella estaba en la etapa de la conquista con el también actor, Santiago Ramundo, pero que no era una descarada, que cuando se ven en público no había besos ni abrazos, y que ni las niñas lo sabían; sin embargo, que él no tuvo mad$% en salir así, abrazados y contando su historia, cuando Gabriel sabía perfectamente que fue un infiel, que ella era la única que veía por el bienestar de sus hijas”.

Hace unos días, Geraldine Bazán dio a conocer a través de su canal de Youtube cómo fue la infidelidad de la que fue víctima por parte de su exmarido, Gabriel Soto con Irina Baeva, estando aún casados.

Gabriel Soto e Irina Baeva le piden perdón a Bazán