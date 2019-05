Así suena 'Amor real', lo nuevo de Mario Hart y María Grazia Gamarra [VIDEO]

Mario Hart y María Grazia Gamarra unieron sus voces para 'Amor real', un nuevo tema del género urbano y que ha despertado distintos comentarios entre los usuarios de Instagram y YouTube.

"Buenas, buenas, buenas. Con mucho entusiasmo les cuento que 'Amor real' ya está en todas las plataformas musicales. Una canción hecha para que se enamoren. De la mano con @mariasonrisa y @djpaulpe. Disfrútenla", escribió Mario Hart en Instagram para promocionar su nuevo tema.

Los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y se pronunciaron en la sección comentarios para opinar sobre esta nueva canción.

"Me encanta la letra, sube el video", "acabo de escuchar la canción y me encantó", "felicitaciones Hart, jamás abandones tu talento y tu equipo es increíble", "el DJ Paul le hizo algunos cambios de último momento, pero suena bien" y "por fin salió y la voz de María Grazia Gamarra es un deleite", se pudo leer entre los comentarios.

Como parte de la promoción de 'Amor real', Mario Hart y María Grazia Gamarra se presentaron en 'América Espectáculos' y hablaron sobre la realización de esta nueva producción.

"Yo soy muy amigo de su novio y él entre broma y broma me decía que quería cantar. Una vez me dijo que mejor con él no porque ya María Grazia Gamarra quedaría espectacular", contó Mario Hart.

"Nos juntamos en el estudio y creamos la canción junto a DJ Paul. Desde ya les cuento que esta canción dará de qué hablar durante todo el año", agregó.

Así suena la nueva canción de Mario Hart y María Grazia Gamarra

Mario Hart y María Grazia Gamarra se unen para canción