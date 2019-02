Ver Premios Oscar 2019 EN VIVO ONLINE: ¿Cómo, cuándo y a qué hora ver la premiación? [VIDEO]

Premios Oscar 2019 EN VIVO | HOY es la edición 91 de los Premios Oscar 2019, gala que se realizará en el Dolby Theatre de los Ángeles (Estados Unidos). Organizados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS), los Premios Oscar darán reconocimiento a la excelencia y al activismo sociales de los profesionales en la industria del cine que emitieron producciones durante el 2018.

Tras no contar con animador y luego de ciertas polémicas, los organizadores de los Oscar 2019 mantendrán la importancia y el glamour de la noche más trascendental de Hollywood.

A pesar de que en un inicio los coordinadores de los Premios Oscar 2019 anunciaron que se entregarían cuatro galardones durante los cortes comerciales para agilizar la gala, AMPAS decidió que anunciarán a los ganadores de las 24 categorías en la transmisión EN VIVO. ‘La favorita’, ‘Roma’ o ‘Ha nacido una estrella’ son algunos títulos que serán premiados en la velada.

¿Cómo ver la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2019?

Previo a los Premios Oscar 2019 tendrá lugar la Alfombra Roja, que se dará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Como ya es costumbre en los Oscar 2019, los amantes de Hollywood disfrutarán de la Alfombra Roja EN VIVO por medio de ABC Entertaiment. En América Latina, por su parte, los Premios Oscar estarán disponible a través del canal TNT, tanto en su idioma original como en el doblado al español. Esta ceremonia se podrá ver vía streaming en ambos canales oficiales.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2019?

Los Premios Oscar se transmitirán EN VIVO hoy domingo 24 de febrero desde el Dolby Theatre de los Ángeles (Estados Unidos).

¿Dónde son los Premios Oscar 2019?

La edición 91 de los Premios Oscar se dará a todo lo grande en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos. Anteriormente este espacio fue como ‘Kodak Theatre’, y desde entonces allí se viene realizando la ceremonia de los Oscar, 2019, gala que ha recibido a grandes personajes de Hollywood.

¿A qué hora ver los Premios Oscar 2019 EN VIVO?

Los Premios Oscar 2019 se podrán ver EN VIVO en Estados Unidos en diferentes horarios, de acuerdo a los estados. Por ejemplo, en Los Ángeles el horario para ver los Oscar EN VIVO será a las 17:00 horas (ET) y 19:00 horas (PT). Por su lado, en Nueva York el horario para ver los Oscar 2019 será a las 20:40 (ET) y 12:40 horas (PT).

¿Qué canal transmitirá EN VIVO los Premios Oscar 2019?

En Estados Unidos, los Premios Oscar 2019 se transmitirán EN DIRECTO vía el canal ABC. En América Latina la transmisión de los Oscar 2019 se dará por TNT (doblado al español) y TNT Series (idioma original).

¿Cómo ver los Premios Oscar 2019 EN VIVO vía streaming?

TNT

Una forma de ver EN VIVO ONLINE los premios Oscar 2019 es a través de la plataforma de TNT Go, que es gratuita siempre y cuando se tenga contrato con un operador de cable.

Para utilizarla, primero debes de contar con una cuenta donde debes ingresar tu usuario y contraseña. La aplicación de TNT Go está disponible para ser descargada para tablets o smartphones tanto en Apple Store como en Google Play.

Otra opción sería utilizar la red social de Facebook de TNT en la cual probablemente se habilite la transmisión EN DIRECTO de los Oscar 2019.

ABC

La mayoría de plataformas online cuenta con el canal ABC, el cual es transmitido EN VIVO y da la posibilidad de ver los Premios Oscar 2019 EN DIRECTO. La mayoría cuenta con pruebas gratuitas, por lo que lo único que necesitas para ver la ceremonia es crear una.

Algunos servicios de streaming bloquean el contenido de acuerdo a la zona geográfica y ubicación, por lo que es importante revisarlo antes.

Dispositivos compatibles iOS Android Roku Apple TV Amazon Fire

DIRECTV NOW

Uno de los servicios de streaming es DirecTV Now. La suscripción al paquete más barato, ‘Live a Little’ y es de 40 dólares.

Dispositivos compatibles Apple iPad Amazon Fire Apple iPhone Roku Apple iPod Touch Teléfonos Android Apple TV Tabletas Android Safari Google Chromecast Google Chrome Algunas Smart TVs

PLAYSTATION VUE

PlayStation Vue es otra opción que, al igual que el anterior, es importante averiguar si está disponible en tu ubicación. El plan Access de 45 $ es el más barato y con el cual podrás ver los Premios Oscar 2019.

Dispositivos compatibles PlayStation 3 PlayStation 4 Dispositivos Android Android TV iOS Apple TV Sistema Android Tabletas Amazon Fire Roku Amazon Fire TV Google Chrome Safari Firefox Microsoft Edge

HULU

La plataforma Hulu cuenta con un servicio de transmisión de TV EN VIVO. El paquete de canales tiene una tarifa de 40 dólares mensuales.

Dispositivos compatibles Apple iPad Amazon Fire TV Apple iPhone Roku Mac PC Teléfonos Android Tabletas Android Apple TV Google Chromecast Xbox One Xbox 360

YOUTUBE TV

Por último, está YouTube TV. Este servicio de streaming cuenta con más ubicaciones compatibles. Al crear una cuenta te pedirá tu código postal y te dirá si está disponible en tu región. El precio es de 40 dólares.

Dispositivos compatibles Apple iPad Apple TV Apple iPhone Roku Tabletas Android Android TV Teléfonos Android Google Chrome Google Chromecast Algunas Smart TVs

¿En qué canal de YouTube se transmitirán los ganadores a los Premios Oscar 2019?

Para ver EN VIVO los Oscar 2019 podrás acceder a la web de Oscar.org y Oscar.com, para poder seguir todos los pormenores del evento.

¿Dónde ver EN VIVO los Premios Oscar 2019?

Para seguir EN VIVO EN DIRECTO los Oscar 2019 debes visitar LaRepública.pe. De igual manera, en el caso de Estados Unidos, se podrá apreciar vía ABC. En el caso de América Latina la transmisión se dará vía TNT y TNT Series.

¿Cómo ver los Óscar 2019 EN VIVO desde mi celular?

La cadena estadounidense ABC será la encargada de transmitir EN VIVO la Alfrombra Roja de los Oscar 2019. Asimismo, también transmitirá la premiación desde su aplicativo que puede ser descargado desde cualquier smartphone. Además, también puedes descargar apps como ABC GO, disponible tanto para Apple como para Android.

¿Cómo ver los Óscar 2019 EN VIVO por televisión?

U-verse:

Si lo que buscas es ver los Premios Oscar 2019 EN VIVO a través de este servicio de telecomunicaciones triple play, debes visitar la web de U-verse.

Direc TV:

Si deses ver seguir todos los detalles de los Oscar 2019 con este servicio de difusión directa por satélite en vivo, lo que debes hacer es entrar a Direc TV.

Dish

Visitando Dish podrás ver todos los pormenores de los Premios Oscar EN VIVO sin perderte ningún detalle de la gala.

Spectrum

Para no perderte ni un detalle de los Oscar 2019 EN VIVO puedes visitar la página de Spectrum.

Xfinity

Xfinity también transmitirá EN VIVO todos los pormenores de los Premios Oscar 2019 para los Estados Unidos.

Mediacom

Otro canal pagado para poder ver los Oscar 2019 es Mediacom, canal disponible para países como Estados Unidos y España.

Cox

Cox también transmitirá en Estados Unidos y en demás países lo mejor de los Premios Oscar.

¿Cómo seguir los Óscar 2019 EN VIVO desde América Latina?

Los cinéfilos de Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay podrán hacerlo desde el canal TNT y TNT Series. La ceremonia arrancará a las 17:00 horas (hora local) en Los Ángeles. Por ello, comenzará a las 19:00 en México, a las 20:00 en Colombia y Perú, a las 21:00 horas en Chile y Paraguay, y a las 22:00 horas en países como Argentina y Uruguay.

Premios Oscar 2019 EN VIVO: Horarios en el mundo

Conoce AQUÍ la lista de horarios para ver los Oscar 2019 en todo el mundo:

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en México: 19:00 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Guatemala, Nicaragua, El Salvador: 19:00 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Ecuador, Colombia y Panamá: 20:00 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Estados Unidos- Los Ángeles: 17:00 horas (ET) - 19:00 horas ( PT)

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Estados Unidos- Nueva York: 18:40 horas (ET)- 12:40 horas (PT)

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Rep. Dominicana, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 21 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Paraguay: 22 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile: 21:00 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en España: 1:30 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1:30 horas

Premios Oscar 2019 EN VIVO: Canales en el mundo

Los Oscar 2019 serán transmitidos EN VIVO por diferentes canales alrededor de todo el mundo. Conoce la la lista completa de canales

- Canal para ver los Premios Oscar 2019 en Estados Unidos: La cadena internacional ABC será la encargada de transmitir la esperada ceremonia

- Canal para ver los Premios Oscar 2019 en América Latina: Será por dos canales: TNT y TNT Series

- Canal para ver los Premios Oscar 2019 en México: TV Azteca

- Canal para ver los Premios Oscar 2019 en Chile: Chilevisión

- Canal para ver los Premios Oscar 2019 en Argentina: Teledoce

Premios Oscar 2019: Lista completa de nominados

El 23 de enero se dio a conocer la lista de nominados a los Premios Oscar 2019 que la The Academy Awards eligió para la 91 edición de los Premios Oscar 2019. Aquí te presentamos la lista completa con cada una de las categorias a las nominaciones de los Premios Oscar.

MEJOR PELÍCULA

- BlacKkKlansman

- Black Panther

- Bohemian Rhapsody

- The Favourite

- Green Book

- Roma

- A Star Is Born

- Vice

MEJOR DIRECTOR

- Alfonso Cuaron - Roma

- Yorgos Lanthimos - The Favourite

- Spike Lee - BlacKkKlansman

- Adam McKay - Vice

- Pawel Pawlikowski - Cold War

MEJOR ACTRIZ

-Yalitza Aparicio - Roma

-Glenn Close - The Wife

-Olivia Colman - The Favourite

-Lady Gaga - A Star Is Born

- Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

MEJOR ACTOR

-Christian Bale - Vice

-Bradley Cooper - A Star Is Born

-Willem Dafoe - At Eternity's Gate

-Rami Malek - Bohemian Rhapsody

- Viggo Mortensen Green Book

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

-Amy Adams - Vice

-Marina de Tavira - Roma

-Regina King - If Beale Street Could Talk

-Emma Stone - The Favourite

-Rachel Weisz - The Favourite

MEJOR ACTOR DE REPARTO

-Mahershala Ali - Green Book

-Adam Driver - BlacKkKlansman

-Sam Elliott - A Star Is Born

-Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

-Sam Rockwell – Vice

MEJOR GUION ORIGINAL

-The Favourite - Deborah Davis u Tony McNamara

-First Reformed - Paul Schrader

-Green Book - Brian Hayes Currie, Peter Farrelly u Nick Vallelonga

-Roma - Alfonso Cuaron

-Vice - Adam McKay

MEJOR GUION ADAPTADO

-A Star Is Born - Bradley Cooper, Will Fetters u Eric Roth

-The Ballad of Buster Scruggs - Joel Coen u Ethan Coen

-BlacKkKlansman - Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel u Kevin Willmott

-If Beale Street Could Talk - Barry Jenkins

-Can You Ever Forgive Me? - Nicole Holofcener y Jeff Whitty

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

-Border

-Mary Queen of Scots

-Vice

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

-The Ballad of Buster Scruggs - Mary Zophres

-Black Panther - Ruth E. Carter

-The Favourite - Sandy Powell

-Mary Poppins Returns - Sandy Powell

-Mary Queen of Scots - Alexandra Byrne

MEJOR FOTOGRAFÍA

-The Favourite - Robbie Ryan

-Never Look Away - Caleb Deschanel

-Roma - Alfonso Cuaron

-A Star Is Born - Matty Libatique

-Cold War - Lukasz Zal

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

- "All the Stars" - Black Panther, compuesta por Kendrick Lamar, Al Shux, Sounwave, SZA and Anthony Tiffith, y cantada por Kendrick Lamar y SZA

- "I'll Fight" - RBG, compuesta por Diane Warren y cantada por Jennifer Hudson

-"The Place Where Lost Things Go" - Mary Poppins Returns, compuesta por Marc Shaiman y Scott Wittman, y cantanda por Emily Blunt

- "Shallow" - A Star Is Born, compuesta por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt, y cantada por Bradley Cooper y Lady Gaga

-"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" - The Ballad of Buster Scruggs, compuesta por Dave Rawlings y Gillian Welch, y cantada por Tim Blake Nelson y Willie Watson

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

-Black Panther - Ludwig Goransson

-BlacKkKlansman - Terence Blanchard

-If Beale Street Could Talk - Nicholas Britell

-Isle of Dogs - Alexandre Desplat

-Mary Poppins Returns - Marc Shaiman

MEJOR DOCUMENTAL

-Free Solo

-Hale County This Morning, This Evening

-Minding the Gap

-Of Fathers and Sons

-RBG

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

-Incredibles 2

-Isle of Dogs

-Mirai

-Ralph Breaks the Internet

-Spider-Man: Into the Spider-Verse

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

-Capernaum - Líbano

-Cold War - Polonia

-Never Look Away - Alemania

-Roma - México

-Shoplifters - Japón

MEJOR SONIDO

-Black Panther

-Bohemian Rhapsody

-First Man

-Roma

-A Star Is Born

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

-Black Panther

-Bohemian Rhapsody

-First Man

-A Quiet Place

-Roma

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

-Black Panther - Hannah Beachler and Jay Hart

-The Favourite - Fiona Crombie and Alice Felton

-First Man - Nathan Crowley and Kathy Lucas

-Mary Poppins Returns - John Myhre and Gordon Sim

-Roma - Eugenio Caballero and Barbara Enriquez

MEJORES EFECTOS VISUALES

-Avengers: Infinity War

-Christopher Robin

-First Man

-Ready Player One

-Solo: A Star Wars Story

MEJOR EDICIÓN

-BlacKkKlansman - Barry Alexander Brown

-Bohemian Rhapsody - John Ottman

-The Favourite - Yorgos Mavropsaridis

-Green Book - Patrick J. Don Vito

-Vice - Hank Corwin

MEJOR CORTO ANIMADO

-Animal Behaviour

-Bao

-Late Afternoon

-One Small Step

-Weekends

MEJOR CORTOMETRAJE

-Detainment

-Fauve

-Marguerite

-Mother

-Skin

Lista de Nominados a los Oscar 2019. Infografía: AFP

¿Qué son los Premios Oscar?

También llamado 'Premio de la Academia', el Premio Oscar es un evento anual que se concede por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS) en honor a la excelencia y activismo social de los profesionales del cine. Esto incluye a directores, actores y actores. Además, el Premio Oscar es considerado el máximo honor en el séptimo arte.

¿Por qué se le llaman Premios Oscar?

Margaret Herrick, bibliotecaria y directora ejecutiva de The Academy, señaló que cuando vio la estatuilla le pareció que tenía una similar apariencia a su tío Oscar. Al comienzo lo tomaron como una broma; sin embargo, al final el nombre quedó, convirtiéndose en uno de los galardones más importantes del mundo del cine.

Hoy se sabrá quien serán los ganadores a los Premios Oscar 2019 © Gtres

¿Quién es el modelo de la estatua del Óscar?

Diversos seguidores de The Academy señalan que el nombre se lo puso Margaret Herrick en 1928, quien al ver la estatuilla dijo que tenía un parecido similar al de su tío Oscar.

Oscar 2019: ¿Por qué la entrega de premios no tendrá presentador?

La entrega de estos Premios Oscar 2019 no tendrán presentador por una decisión de The Academy, después de que Kevin Hart renunciara, meses atrás. El comediante estadounidense desistió en su presentación el gala de los Premios Oscar después de que se revelarán comentarios racistas y homofóbicos antiguos en una red social.

Oscar 2019: Predicciones

FAVORITOS PARA MEJOR PELICULA

Como era de esperarse, los Premios Oscar 2019 también tienen favoritos para ganar en cada una de las 24 categroías. Roma, de Alfonso Cuarón, y Green Book, de Peter Farrely, son las dos candidatas a ganar el premio a Mejor Película.

Otra de las favoritas a los Premios Oscar 2019 es Green Book pues el antiguo tronco de los productores acaso no quisiera darle tanta relevancia a un jugador nuevo y prefiera seguir manteniendo el poder omnímodo de los grandes estudios. Esta también concursa a Mejor Película.

FAVORITOS PARA MEJOR DIRECTOR

Aquí Roma ya parece ser un número cantado, pues en el rubro de Mejor Director, en el que Cuarón viene arrasando en los premios previos, el nombre del mexicano es el más sonado. Su rival principal sería Spike Lee que, con la historia verídica de 'Inflitrado del KKKlan', regresa a la pantalla grande con potentes efectos que marcó el inicio de su carrera cinematográfica con 'Haz lo correcto' y 'Malcolm X', además de ser un nombre fuerte que podría atraer votos.

FAVORITOS PARA MEJOR ACTOR Y ACTRIZ PROTAGÓNICOS

Glenn Close, nominada siete veces pero sin ninguna estatuilla, es la máxima candidata en la categoría de Actriz Principal por su performance en 'La esposa', película sueca Bjorn Runge que relata el interior de una mujer casada y que ha sostenido la carrera de su marido cuando este recibe el Premio Nobel de Literatura.

La actriz de 'Atracción fatal' y 'Relaciones peligrosas' no solo corre con ventaja por su nombre y la cantidad de nominaciones frustradas que arrastra, sino también por haberse llevado los Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores; mientras que su gran competidora es Olivia Colman, quien deslumbró en 'La favorita', ganó también en los Globo de Oro (en la categoría comedia mientras que Close ganó en drama) y Critics Choice.