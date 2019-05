¿'Choca' Mandros da la espalda a Nicola Porcella por caso de Poly Ávila?

Nicola Porcella continúa en el ojo de la tormenta a raíz de la 'fiesta del terror' realizada en Asia donde asistió junto a las modelos Poly Ávila y Claudia Meza, quienes denunciaron en la comisaría que fueron drogadas contra su voluntad en la controvertida reunión que paralizó a los medios de espectáculos a nivel nacional.

Como se sabe, el guerrero habría roto su vínculo laboral con América Televisión tras ser vinculado al grave caso, debido a que la Miss Trujillo denunció el acto como un intento de abuso sexual. Pese a que Nicola intentó limpiar su imagen en diversos programas como 'El valor de la verdad', su situación no habría mejorado, por lo que su amigo 'Choca' Mandros no dudó en pronunciarse al respecto.

El conductor de 'Estás en todas´ conversó con el diario 'Trome' para revelar algunos detalles del programa y la situación actual del exchico reality y sus vínculos con las producciones de América de las que formaba parte. “Todos somos aves de paso en un programa de televisión. A Nicola lo conozco por fuera, pero el programa tiene que seguir. El público de ‘Estás en todas’ continúa enganchado, el sábado pasado fuimos el tercer programa más visto”, sentenció el conductor de televisión.

Tras los rumores sobre el posible reemplazo de Nicola Porcella, el animador reveló que hasta el momento no hay ningún nombre confirmado y solo estarán Sheyla Rojas y él como soportes del programa luego de la salida del modelo. "No puedo decir que no, pero tampoco que sí", indicó Choca sobre el posible retorno del exchico reality al espacio televisivo.

"Creo que Nicola tiene que esclarecer todos sus temas. Si está en su verdad, que lo compruebe. Todo el apoyo para él, como amigo, siempre", sentenció Choca.

El Valor de la Verdad de Nicola Porcella

El ex integrante de 'Esto es guerra' respondió distintas preguntas relacionadas a la fiesta del 26 de enero y con respecto a las versiones de Poly Ávila y la Miss Trujillo, Claudia Meza, quienes denunciaron haber sido drogadas en aquella reunión.

¿Poly Ávila abandonará Perú tras El Valor de la Verdad?

Tras ser asediada por la prensa durante las últimas semanas, Poly Ávila decidió sentarse en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar más detalles de la polémica reunión del 26 de enero y dejar en claro qué sucedió tras haber consumidos las bebidas que habrían sido mezcladas con la droga.

"Si se comprueba la justicia que yo mentí, castíguenme Beto, bótenme del Perú", sentenció la exchica reality, quien ventiló algunas de sus conversaciones en el programa de Magaly Medina, con la intención de corroborar su versión ante las declaraciones en su contra de Nicola Porcella.

