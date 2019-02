Nicole Pillman le responde a Latina tras excluir su participación en Viña del Mar

Luego que Latina despertó la polémica al lanzar las promociones del Festival Viña del Mar 2019 en las que solo incluyó a Susan Ochoa y no a Nicole Pillman, la cantante peruana se pronunció con un extenso mensaje vía Facebook.

"Había una vez un canal de televisión (por Latina) que anunció la transmisión de un festival de música... nada menos que el más grande del mundo: 'El Festival de Viña del Mar'. En esta oportunidad, después de muchos años, el Perú estaría representado por partida doble, Categoría Folclórica (quién les habla) y en la Categoría Internacional por Susan Ochoa. Esta última artista, acababa de pasar por dicha casa televisiva, era digamos 'De la casa'. Entonces pensaron: 'Vamos a apoyar solamente a la cantante que alguna vez formó parte de nuestro canal y a la otra no, porque aunque no sea artista de otro canal y sea músico independiente no es nuestra amiga, así que a ella no'", se pudo leer al inicio del mensaje.

En otra parte del mensaje de Nicole Pillman, la intérprete aclaró que su relación amical con la cantante Susan Ochoa es buena y que dicho canal tampoco transmitirá la participación de su colega porque su presentación coincide con la gala de los premios Oscar 2019.

"Quiero decirles a todos ustedes, que aunque a Latina le importe poco mi presentación, Susan y yo tenemos una excelente relación. Ella misma está sorprendida por el apoyo de Latina, cuando dicho sea de paso, ni siquiera transmitirán su primera presentación (porque el domingo 24 se transmitirá en vivo el Oscar)", sentenció.

En otro momento de su mensaje, Nicole pidió apoyo a los peruanos para ganar la gaviota en el Festival Viña del Mar: "Entonces amigos, sería lindo que voten por el Perú. Susan canta el domingo 24 y el martes 26. Yo me presento el lunes 25 y el miércoles 27".

¿Cómo votar por Nicole Pillman y Susan Ochoa?

Se vota a través del app “Claro Viña” y es gratis. Se debe votar durante la presentación de cada una de las artistas peruanas. Son solo 3 minutos para votar.

Promoción de Latina por Viña del Mar 2019