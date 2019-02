Luciana Fuster estalla en vivo por reto con su ex Austin Palao [VIDEO]

Por cuarta vez, un reto de ‘Esto es Guerra’ (EEG) en la secuencia ‘La apuesta’ iba a unir a los ex enamorados, Luciana Fuster y Austin Palao; sin embargo, no se dio porque la modelo levantó su voz de protesta, se negó a realizar un juego y reclamó por la situación a los productores del programa.

La novia de Emilio Jaime y Teffa Loza eran las participantes elegidas para que sus compañeros inicien una especie de ‘puja’ para que una de las dos realizara la “misión de adivinar” quién era el concursante que la besaría en la mejilla para ganar puntos en favor de su equipo.

La elegida para realizar este juego fue Luciana Fuster y fue en ese momento que pidió la palabra para negarse.

“Discúlpenme todo mi equipo, pero no voy a hacer ese juego”, empezó diciendo la novia del cantante Emilio Jaime.

“De verdad que no porque ya van varios días que me estoy sintiendo incómoda con competencias que me ponen y no me parece. Por respeto a mí y a mi relación no me parece hacerlo”, agregó.

“Así sea en la mejía, no quiero. Que horrible, tengo un enamorado y no me parece que 10 personas me besen”, acotó Luciana Fuster en vivo vía EEG.

Ante las fuertes declaraciones de la ex de Austin Palao, la retadora Karen Dejo también pidió el micrófono para opinar sobre la situación. “Discúlpame Luciana. Yo creo que son cosas absurdas porque un beso en la mejilla te lo da cualquier amigo, cualquier compañero”, indicó.

Este es el extracto del programa ‘Esto es Guerra’ que provocó la ira de Luciana Fuster e hizo que el equipo de los guerreros pierda 50 puntos: