Pantaleón sin tanta pasión

En vísperas de iniciar los ensayos del musical Pantaleón y las visitadoras, inspirado en la novela homónima de Mario Vargas Llosa, Milett Figueroa volvió a marcar distancia de lo que fue la película basada en el mismo libro que protagonizó la actriz colombiana Angie Cepeda.

La actriz descartó la realización de escenas candentes con Emanuel Soriano, quien encarnará a don Pantaleón Pantoja.

“Estoy muy contenta con el musical, estará alucinante. ¿Si habrá escenas candentes? Pues la obra es muy distinta a la película, gracias a la adaptación de David Serrano las cosas van a ser diferentes y llevadas más a la comedia”, aclaró.

Asimismo, se refirió a las comparaciones que ya recibe por la caracterización de su personaje como ‘La Brasilera’ con la que realizó Angie Cepeda como ‘La Colombiana’.

“No me molesta para nada, comparen mis fotos con las de ella, Angie es una mujer bellísima y muy talentosa, pero cada una tiene su propia construcción del personaje. Ya lo van a poder apreciar en el estreno que será el 24 de mayo en el Teatro Peruano Japonés”, anotó.

Además, Milett respondió a quienes aseguran que su rol en el musical que ya causa expectativa se debe a un golpe de suerte. “No es suerte lo que me está pasando, creo que, después de toda la preparación que he tenido y que sigo teniendo, mi carrera ya está dando sus frutos, eso es parte del esfuerzo. Uno no puede crecer sin tener una buena preparación, por eso voy a seguir estudiando, tratando de mejorar cada día, pero por lo pronto estoy feliz porque amo lo que estoy haciendo”.

La novel actriz mencionó que viene reforzando sus clases de canto, pues en Pantaleón y las visitadoras deberá combinar la actuación con el canto y el baile. “Me estoy preparando para dar lo mejor de mí en el escenario”, puntualizó.