Chespirito: Hoy el mundo celebra los 90 años de Roberto Gómez Bolaños [VIDEOS]

Es considerado uno de los íconos más importantes de la comedia en México y en Latinoamérica. Ese es Roberto Gómez Bolaños, más conocido como 'Chespirito', actor quien le dio vida al entrañable 'Chavo del Ocho'. Hoy, 21 de febrero, se cumplirían 90 años de vida del entrañable actor, a quien se lo recuerda, en esta nota, con diversos videos Youtube, que hasta la fecha son viral.

El talento de Gómez Bolaños destacó en América Latina no solo por el papel de un niño que vivía en un barril junto a Doña Florinda, Don Ramón y míticos personajes. Él era el creador y director de cada una de las historias que presentaba a través de las pantallas de Televisa.

Siempre acompañado de la recordada 'Doña Florinda', Florinda Meza, Roberto Gómez Bolaños perdió la vida hace media década, a los 85 años. Con su muerte, dejó a una generación, que hoy circula los cincuenta años de edad, que lamentó por días su pérdida.

Sin embargo, vía Youtube, se mantiene aún el recuerdo de sus entrañables personajes, quienes se caracterizaban por sacar carcajadas a los televidentes. Hoy estos videos virales en Youtube sirven como vitrina para que los más jóvenes conozcan del talento del siempre querido 'Chespirito'.

¿Qué personajes interpretó Roberto Gómez Bolaños?

El primer programa de Roberto Gómez Bolaños que apareció en la pantalla chica de México, fue 'Los supergenios de la mesa cuadrada', en 1968, un segmento de exactamente 30 minutos donde se mostraban historias graciosas.

Chespirito

Transcurrieron dos años de la primera producción de Roberto Gómez Bolaños y apareció el programa 'Chespirito', espacio donde el recordado 'Chavo' empezó a mostrar los diversos personajes que era capaz de interpretar en distintos escenarios cronológicos y argumentales. En este video Youtube se muestra el episodio "Los Caquitos" el cual tiene más de 70 mil visitas.

El Chavo del Ocho

Fue el 20 de julio de 1971 la fecha en la que se registró la primera emisión de 'El Chavo del Ocho'. Esta producción nos contaba las vivencias de una vecindad desde el protagónico de un niño lllamado 'Chavo' interpretado por Roberto Gómez Boñalos, quien vivía en su barril junto a sus curiosos y cómicos vecinos como La Chilindrina, Kiko, Don Ramón, Doña Florinda, Doña Clotilde, entre otros. La mayoría de los escenarios donde se registraba la historia de 'El Chavo del Ocho' eran en la vecindad y en la escuela, tal como se observa en este video Youtube.

Sin embargo, en algunas ocasiones se trasladaron a deslumbrantes escenarios como Acapulco, lugar donde grabaron las vacaciones de la vecindad. Sin duda, ese es uno de los episodios favoritos de los usuarios hasta la fecha, tal como se registra en el número de visitas de este video Youtube, que registra un total de 82 mil visualizaciones hasta la fecha de hoy.

Chapulin Colorado

“Más ágil que una tortuga... más fuerte que un ratón... más noble que una lechuga... su escudo es un corazón... es... ¡El Chapulín Colorado!”, esa sería la mejor presentación para el ‘Chapulin Colorado’, quien hizo su primera aparición en el primer programa creado por Gómez Bolaños “Los súpergenios de la mesa cuadrada”. Luego paso a tener su propio programa, entre 1972 a 1979. Su nombre hace alusión a un chapulin ( conocido como saltamonte en México) de color rojo quien busca ser héroe y atacar a los malhechores.

Chómpiras

Aquiles Esquivel Madrazo, mejor conocido como 'El Chómpiras' es el nombre de un hombre que dedica su vida a robar; sin embargo, su forma de hacerlo resulta un poco torpe y hasta cómica pues no logra completar ninguna de sus misiones. Este aparece en el programa 'Chespirito' al lado de su entrañable compañero: El Botija, interpretado por el actor que le da vida a 'El Señor Barriga', Édgar Vivar. Un video en Youtube hace una recopilación de sus mejores escenas: como era de esperarse este ya es viral.

Doctor Chapatín

Recordado por su humor sarcástico y la bolsa de papel que siempre carga en sus manos. Ese es el Doctor Chapatin, un viejito tierno y disparatado que tiene como creador a Gómez Bolaños. Su primera aparición fue en 'Supergenios de la Mesa'; sin embargo, el éxito real lo alcanzó en los programas de ‘El Chapulín Colorado’, ‘El Chavo del 8’ y la serie 'Chespirito'. Los videos de Youtube recuerdan sus mejores escenas.

Chaparron Bonaparte

Formaban parte del segmento ‘Los Chifladitos’, espacio que contaba las aventuras de una pareja de amigos que parecían sufrir un padecimientos mental. Roberto Gómez Bolaños, interpretaba a Chaparrón Bonaparte al lado de Rubén Aguirre, quien hacía de Lucas. La fecha en la que el recordado ‘Doctor Jirafales’ falleció, los videos de esta recordada pareja se volvieron viral en Youtube.

Ya sea como 'El doctor Chapatín', 'El Chompiras' o 'El Chavo del Ocho', Roberto Gómez Bolaños ha sabido ganarse un espacio en el corazón de la gente que le debe sus mejores momentos de diversión en la pantalla chica. Y es que a pesar de haber transcurrido cinco años de su muerte, frases como "fue sin querer, queriendo", "es que no me tienen paciencia", "bueno, pero no se enoje", se siguen manteniendo en las conversaciones de niños, jóvenes y adultos, quienes hacen, hasta la fecha, vivo su recuerdo.