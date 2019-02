Yaco Eskenazi: "Nicola cuenta con todo mi apoyo"

Yaco Eskenazi se refirió al mal momento que viene atravesando Nicola Porcella luego de que fuera separado de América TV debido a que participó de una fiesta en Asia en la que Paula Ávila y la Miss Trujillo, Claudia Meza denunciaron que fueron drogadas e incluso una de ellas sufrió un intento de violación.

"No sabía que existían ese tipo de fiestas, nunca en el tiempo que compartí con los chicos de Esto es guerra escuché que se organizaban estas fiestas. Creo que esta en particular es un hecho no muy afortunado en la que se tiene que esclarecer lo que sucedió. Como dije, anteriormente, no puedo poner las manos al fuego por algo que sucedió o no en un lugar en el que no estuve pero conozco bien a Nicola Porcella, es mi amigo y sabe que cuenta con todo mi apoyo para lo que necesite", dijo.

"Me apena la situación que está atravesando pero las cosas están dadas de esa manera, solo espero que todo se aclare, pues no se puede hacer un cargamontón al famoso que posiblemente es una víctima más de lo que sucedió", agregó el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

De otro lado, se refirió a la obra Ciudad fantasía que, dirigida por Franco Benza de Mandrágora Entertainment presentará el 15 de marzo en el teatro Municipal. "Es un musical en el que habrá mucha magia y música, incluso voy a tener que cantar pero es una historia familia que tiene un mensaje lindo de enseñarle a los niños de respetarnos entre todos, de vivir en unión y armonía", adelantó.

Por su parte Ethel celebró que la dupla que han formado en pantalla ahora se traslade a las tablas. "Hemos logrado una buena química que se transmite a través de la pantalla y que ahora nos han convocado para el teatro. Estamos más que agradecidos con el público", señaló tras mencionar que en las tablas solo estarán por diez fechas por lo que las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Ethel y Yaco comentaron también que en breve retornarán a la teve con una nueva temporada de Mi mamá cocina mejor que ya tuya. "Volvemos el 17 de marzo con algunas sorpresas dentro del programa que aún no podemos adelantar", mencionaron. Asimismo confirmaron que sigue en pie el magazine que conducirán junto a Rebeca Escribens y Aldo Miyashiro. "Esperamos poder tenerlo listo en abril", mencionó Ethel.