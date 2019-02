Jurado de Viña del Mar denuncia que autoridad chilena intentó besarla a la fuerza [VIDEO]

La cantante chilena Camila Gallardo fue víctima de acoso durante una presentación en una ciudad de Chile. La joven de 21 años, que será jurado en la próxima edición de Viña del Mar, llegó a Puerto Varas con su gira Rosa Tour y al finalizar su presentación el alcalde del lugar decidió subir al escenario para darle un reconocimiento en nombre de la ciudad.

Sin embargo, la actitud que tomó Ramón Bahamonde llamó la atención, pues él decidió saludarla con un beso, pero para eso la tomó de la nuca y se le acercó. Esto fue rechazado por la intérprete de 'Abrázame', quien rápidamente se aleja de la autoridad.

Si bien, llega a recibir el regalo del alcalde, la cantante no dudó en mostrarse incómoda por lo sucedido. Tras lo sucedido, el alcalde se defendió y señaló que se acercó con actitud cariñosa y que no ve malo lo que hizo.

"Me acerqué al representante de ella y le dije ‘esto me pasa por ser absolutamente cariñoso' [...] Ella debería pedirme disculpas a mí porque malinterpretó un gesto. Yo puedo ser padre de esa niñita", dijo el alcalde en entrevista a un medio chileno.

Esto fue lo que le sucedió a Camila Gallardo

Sin embargo, Camila no se quedó callada y usó su cuenta oficial de Instagram para mandar un duro mensaje: "No son tiempos fáciles para nosotras las mujeres. Hemos avanzado y no debemos detenernos [...] Nadie, absolutamente nadie, no importa su ‘autoridad’, está más allá de nuestra línea de dignidad”, escribió allí. El abuso tiene muchas formas y matices", escribió la chilena.