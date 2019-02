Icons of the Classic Rock llegan a Lima en abril

Bobby Kimball de Toto, John Elefante de Kansas, Bill Champlin de Chicago, Kevin Chalfant de Journey y Fran Cosmo de Boston, cinco ex integrantes de grandes bandas de la historia del rock han unido sus talentos para presentar “Icons of the Classic Rock”, Tour Mundial que llegará a nuestro país, el 4 de abril; y, que tendrá como recinto al Plaza Arena Jockey.

Bobby Kimball, uno de los vocalistas más influyentes de las últimas décadas, ganador de varios premios Grammy, regresará al Perú tras su visita del 2014, ocasión en la que realizó presentaciones en Lima y provincias. La voz original de Toto deleitará a sus seguidores con temas como “Hold the Line”, “Rosanna” y "África", entre otros grandes hits.

John Elefante es un cantante, músico, compositor y productor conocido por su trabajo con la banda de rock progresivo Kansas, grupo que alcanzó la popularidad en la década de los 70, con éxitos como Cary On Wayward Son y Dist in the Wind. Bill Champlin, ganador de varios premios Grammy por sus composiciones (más de 400 a lo largo de su carrera), se unió al grupo en 1981 y fue vocalista de Chicago por 28 años. El álbum Chicago 17 fue su primera colaboración. Compuso las canciones "Please Hold On" y "Remember the Feeling".

Fran Cosmo fue invitado a formar parte de Boston en 1990. Le puso voz al álbum de estudio Walk On (1994), que alcanzó el séptimo lugar del Billboard 200. Su tema I Need Your Love, se ubicó en el puesto 4.º y 51.º del Mainstream Rock Tracks y Hot 100, respectivamente.

Kevin Chalfant se unió a Journey en 1994 para reemplazar por un periodo a Steve Perry. El cantante y compositor obtuvo un Premio BMI por coescribir y cantar en uno de los éxitos de radio más difundidos entre 1992 y 1993: “I´ve got a lot learn about love” de The Storm. Su carrera fue reconocida en el 2007 con el Premio de Honor por su extraordinaria contribución a la industria del entretenimiento. En su voz oíremos hits como Don´t Stop Believin, Open Arms, Who's Crying Now y Faithfully, por citar algunas canciones de la época 1978-1980 de la banda.