Nicola Porcella a Claudia Meza: "Aparte de ser Miss es la actriz más grande que tiene Perú"

Nicola Porcella, quien estuvo en el 'Valor de la verdad', decidió declarar a otros medios para desmentir las versiones brindadas por las modelos que habrían sido drogadas en la fiesta de la madrugada del 26 de enero en Asia.

Nicola Porcella, en la entrevista para 'Día D', dejó entrever que tanto Poly Ávila como Claudia Meza, Miss Perú Trujillo, han mentido en el atestado policial brindado en la comisaría de Asia, jurisdicción donde ambas modelos tuvieron que poner la denuncia respectiva.

El exintegrante de 'Esto es Guerra' aseguró que Miss Trujillo ha mentido en sus declaraciones a la policía. Nicola Porcella reveló que ella salió a comer y regresó a la casa de Asia, donde las modelos habrían sido drogadas con metanfetaminas.

"Yo creo que mentir en un atestado policial es fuerte. Es bien fuerte. Y decir que te fuiste de la casa y te fuiste en eso, mentir en eso, cuando regresaste y dormiste en la casa con nosotros, que dijiste que te habíamos dopado, y te quedas bailando, entonces a mí me crea una duda de cuál es el fin de todo esto", manifestó Nicola Porcella en la entrevista brindada a 'Día D'.

El ex de Angie Arizaga admitió que un inicio sí creyó en la versión de Poly Ávila, quien adujo que en aquella madrugada del 26 de enero le habían drogado; no obstante, conforme fueron pasando las días, Nicola Porcella perdió toda confianza en las modelos.

"Creo que no fue verdad el testimonio de Poly Ávila y Clauda Meza. No hubo drogas ni hubo tocamientos. Tengo que ser totalmente sincero: 'Sí, voy a tomar cartas en el asunto, sí habrá una demanda en su contra. Me da pena pero si ha creído que esto era lo mejor, ahora va a tener que demostrarlo", aseveró Nicola Porcella.

Nicola Porcella aseguró que nunca le obligó a tomar a la Miss Perú Trujillo Claudia Meza y que tomará drástica decisión en su contra.

"Si estás sentada a su costado (de Faruk Guillén, dueño del predio) tienes toda una casa para moverte. No es que estén persiguiendo. En el video ella sale saludando. Ahora aparte de ser Miss también es Meryl Streep. Eres la actriz más grande que tiene Perú. La primera actriz peruana. La gente se da cuenta", reiteró el exintegrante de 'Esto es Guerra'.

En tanto, Magaly Medina cuestionó la entrevista de la reportera de 'Día D' Lorena Ormeño, aduciendo que más que una profesional es una fan del chico reality.

