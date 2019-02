Nicola Porcella confesó que vive medicado por fuerte cuadro de depresión [VIDEO]

Nicola Porcella se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' para confesar sus más ocultos secretos y una revelación impactó a propios y extraños.

El integrante de 'Esto es Guerra' terminó confesando que sufre de depresión y que actualmente lleva un tratamiento para controlar su enfermedad.

"Para mí es un tema súper delicado y muy poca gente lo sabe. No me avergüenzo, pero esto hace sufrir mucho a mi familia. Yo vivo con mi mamá por eso, no me pueden dejar solo porque saben que me hundo muchas veces. Yo no puedo meterme nada porque tomo pastillas hace bastante tiempo", indicó.

Además, el integrante de 'Esto es Guerra' señaló que ha tenido pensamientos suicidas y que toma 4 pastillas al día. "Tomo 3 antidepresivos y 1 ansiolítico en la noche. A mí me diagnosticaron cambios de ánimos muy fuertes. Soy una persona borderline. Ansioso y todo eso. Sufro mucho cuando tengo caídas. La depresión no solo es estar triste, la depresión me quita las ganas de todo. A veces me pregunto para qué estar acá", agregó.

"He tenido momentos súper fuertes. Mi mamá y mi papá son unos ángeles, me da pena porque ellos se sienten culpables de muchas cosas mías. Mi mamá se levanta todos los días a dejarme las pastillas y mi papá tiene dos operaciones al corazón, lo tengo tenso todo el día", sostuvo.

Durante esta breve conversación, el periodista comentó que se especuló mucho sobre la aparición de Nicola en Latina, manteniendo la versión de que él habría pedido una cuantiosa suma de dinero, pero se desmintió durante la emisión de 'El Valor de la Verdad'. Finalmente, Nicola Porcella se negó a recibir el premio del programa.

Nicola Porcella demandará a Magaly Medina y André Castañeda

Nicola Porcella le comentó a Beto Ortiz durante el programa "El valor de la verdad" que demandará oficialmente aMagaly Medina, André Castañeda y al canal ATV por mostrar sus imágenes y usar su nombre para relatar los hechos que ocurrieron en la "fiesta del terror".

"El canal me dijo, arregla tu tema, y tienen toda la razón del mundo. No supe elegir a la gente ese día. Yo estoy demandando a Magaly, André y al canal que salieron a decir. Es muy fácil decir yo no hablé de él, pero si usaron mis imágenes. Dicen 'chicos reality', habían tres, de los cuales descartaron dos, entonces, ¿quién es el que queda? Yo. ¿Por qué sale mi foto si habían más personas en la fiesta?", confesó el guerrero.