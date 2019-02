¿Beto Ortiz envió indirecta a Gisela Valcárcel? [VIDEOS]

Beto Ortiz vuelve a la televisión tras varias semanas de ausencia y para conducir, una vez más, 'El valor de la Verdad', que se transmitirá a las 10:00 p.m. por Latina, el mismo horario que Gisela Valcárcel emite su programa por América Televisión.

El periodista tiene como invitado a Nicola Porcella, quien ha sido involucrado en la 'fiesta del terror' del 26 de enero, donde Paula Ávila y la Miss Trujillo, Claudia Meza, denunciaron haber sido drogadas. El integrante de 'Esto es guerra' decidió sentarse en el famoso sillón rojo y dar su versión de lo que pasó realmente ese día junto a otros chicos reality.

Mientras que la popular 'Señito' mostrará la entrevista que realizó a Sheila Rojas, quien en hace unas semanas estuvo en el ojo de la tormenta y fue criticada luego de los intercambios de palabras que tuvo con su ex pareja Antonio Pavón, quien acusó a la conductora de televisión de no permitirle ver a su hijo Antoñito. Tras esta conversación, la ex vedette defendió a la ex integrante de 'Esto es guerra' y dejó un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Mañana (hoy) me cuenta toda su verdad, la historia detrás... ¡Sé que la disfrutarán! Los sábados se hicieron para divertirnos y esta chiclayana tiene claro el camino, el amor ha tocado su puerta y después de tanto ¡Habla claro! PD: Los que no quieran verla, disfruten de un buen sábado, pero aquí no pongan cosas feas. Hoy sólo podemos ser felices, besos", escribió Gisela Valcárcel para promocionar su programa.

Este mensaje habría sido visto por la ex figura de ATV, quien aprovechó la oportunidad de, al igual que la popular 'Señito', promocionar el estreno de su programa 'El Valor de la verdad', con singular mensaje, y resaltando con seguridad que el público sí estará viendo las declaraciones de Nicola Porcella.

"Pongo esta foto para que los odiadores se frustren, renieguen y boten todita su bilis desde temprano así ya están más relajaditos a la hora que se sienten a ver mi programa como todos los demás", compartió Beto Ortiz en Twitter.

