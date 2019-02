Selena Gomez impresiona con su voluptuosa figura, fans presuemen que pasó por cirugía [FOTOS]

Cantante Selena Gomez, ex pareja de Justin Bieber, dejó impactados a sus fanáticos luego de subir foto donde luce con impresionante escote que dejaría en evidencia que habría pasado por el bisturí y por ello luce sus 'nuevas' curvas.

En septiembre del 2018, la famosa ex chica Disney sufrió una crisis emocional por la cual tuvo que ingresar a un hospital de salud mental, y en ese lapso de tiempo se alejó de las redes sociales. Sin embargo a finales de diciembre y hasta el momento poco a poco ha estado más activa en Instagram y ha publicado distintas fotografías, las cuales ha emocionado a sus fieles seguidores.

Y luego que su ex pareja, el cantante Justin Bieber, ingresara a terapia para tratar su depresión, la joven artista musical estadounidense compartió algunas imágenes que no pasaron desapercibidos por sus fanáticos, pues la cantante se luce con bikini blanco al lados de sus amigas, muy sonriente y dejando notar su estilizada figura. La publicación, que alcanzó poco más de 13 millones de 'me gusta' en cuatro días.

Precisamente, los seguidores de la ex chica Disney, quien se fue hasta costa mexicana para celebrar la despedida de soltera de una una de sus mejores amiga, se percataron de las 'nuevas' curvas de la cantante y de lo voluptuosas que lucen.

Esto se convirtió en unos de los principales motivos para presumir que la favorita se habría sometido a una cirugía y para poder terminar con la duda, ellos no dudaron en comentar y conocer si es que otros usuarios también consideran que la cantante pasó por el bisturí.

Cabe mencionar que Justin Bieber enfrenta un fuerte caso de depresión luego de contraer matrimonio con Hailey Baldwin, y según informaron otros medios de comunicación, la cantante Selena Gomez estaría relacionada.

Justin Bieber inicia tratamiento contra la depresión.

Cantante mencionó hace unos días que no está pasando por un buen momento debido a una fuerte depresión por las drogas y el alcohol

Selena Gomez es ingresada a psiquiátrico