Carlos Galdos regresó, entre aplausos, a los unipersonales

Carlos Galdos volvió la noche del pasado viernes a lo suyo: los unipersonales y lo hizo en '2 horas para ser feliz', una catarsis de sus propias vivencias convertidas en un divertido monólogo. Nuevos y conocidos personajes enfocados en conseguir la felicidad, con los que cautivó a la platea, desfilaron por el escenario del Teatro Peruano Japonés, en el show que se repite hoy, 16 de febrero, a las 9.30 p.m. Dirigido por el actor Christian Ysla y acompañado de una banda musical en escena, el comediante, de la mano de un pastor protestante, un gurú, un atlético corredor y el tímido Tito, todo un coach de la felicidad, invitó a la concurrencia a reflexionar sobre este estado de ánimo que por excelencia anhela tener todo ser humano.

La resilencia fue el principal insumo de este 'stand up' en el que Galdos comparte sus experiencias de pérdidas y fracasos. La desopilante rutina de más de dos horas de duración contuvo un breve repaso de su carrera como comunicador y showman, su peculiar postura frente a la clase política, incluido el exabrupto que tuvo en la radio contra Keiko Fujimori, que le valió duras críticas, hasta perder su trabajo de columnista en una revista local. "Ahora veo qué fue lo que pasó, veo que no vuelva a pasar y me perdono y me acepto porque no soy infalible, esas cosas pasan", dijo hace unos días sobre ese polémico episodio.

'2 horas para ser feliz' espectáculo con el que Galdos retornó a las tablas, después de un año de ausencia voluntaria, también llegará a Trujillo y Arequipa, el próximo 23 de febrero y 23 de marzo, respectivamente.