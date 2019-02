Renzo Schuller conducirá programa juvenil

Pese a que Gian Piero Díaz ya no forma parte de ATV, su excompañaero Renzo Schuller con el que formó una dupla televisiva se mantiene en los planes de la casa televisiva. Ney Guerrero, gerente de programación de ATV comentó que se está alistando un nuevo espacio de entretenimiento en el que Schuller estará al frente de la conducción.

"Con la productora Katy Saenz se está planificando un nuevo programa, aún estamos en la etapa de creación pero de hecho se trata de una propuesta nueva de la cual Renzo Schuller estará en la conducción. Aún estamos viendo quién lo podría acompañar.¿Si podría ser Johanna San Miguel? Es una posibilidad que no descartamos pero no hay nada concreto. con Johanna hemos conversado pero no hay nada concreto", anotó Guerrero.

Asimismo aseguró que el nuevo espacio se enfrentaría al reality Esto es guerra. "Pero solo en el horario porque lo que queremos presentar es un formato nuevo. Lo que está claro es que no vamos a volver a presentar un reality", dijo.

De otro lado, Ney se pronunció por la carta notarial que le envió Nicola Porcella a Magaly Medina. "La carta no fue dirigida al canal sino directamente a Magaly Medina pero como canal le hemos dado todo nuestro respaldo", mencionó y aseguró que la sintonía de Magaly, la firme va en aumento. "Esta con un promedio de 8 puntos de rating pero hay que tomar en cuenta que febrero es un mes duro, esperamos que para marzo o abril tenga una mayor sintonía, lo bueno que es ya se reencontró con ella misma y con el público", puntualizó".