Kate del Castillo sorprende al revelar mensaje que le envió 'El Chapo' Guzmán [VIDEO]

'El Chapo' Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos de los que fue acusado, ante ello los medios mexicanos no dudaron en buscar la opinión de Kate del Castillo, la actriz mexicana que fue señalada por un encuentro clandestino con el peligroso narcotraficante. La figura de las telenovelas recordó un mensaje que recibió de 'El Chapo', el cual fue ventilado a los medios.

La actriz de México dio a conocer que Joaquín "El Chapo" Guzmán le envió un mensaje tras ser capturado, por ello los periodistas de la cadena Telemundo no dudaron en recordar las palabras que recibió Kate del Castillo por parte de los abogados del líder del cartel de Sinaloa.

"Sus abogados querían saber cómo estaba, y bueno me dio tranquilidad cuando el abogado me dijo que el señor Guzmán quería que yo supiera que no había nada en contra mía de parte de su familia hacia mi persona o hacia mi familia", comentó la actriz, quien incluso afirmó que Joaquín Guzmán estaba muy "apenado" por todo lo que ella estaba sufriendo.

"No dormí tranquila por la incertidumbre de lo que iba a pasar", confesó 'la reina del sur', quien dejó en claro que nunca tuvo nada que ver con el acusado de narcotráfico, ya que su vida cambió radicalmente, además no pudo regresar a México a raíz de las amenazas que recibió.

Como se recuerda, Kate del Castillo y Sean Penn se reunieron con 'El Chapo' Guzmán, y según las autoridades, ello fue pieza clave para que logren dar con su paradero, tras haber escapado por segunda vez de una prisión mexicana de alta seguridad en el 2015.