Paolo Guerrero publica foto en la cama y fans le hacen propuesta indecente

Paolo Guerrero, es uno de los futbolistas más queridos del Perú, su carrera profesional y la popularidad, además del cariño de la gente, se la ha ganado gracias a sus esfuerzo y las ganas que le pone en cada partido, más aún cuando juega para la selección. Y eso se convirtió en uno de los motivos por las cuales, tanto él como el público, haga honor a su apellido.

Pero, no solo su forma de jugar hace que sea uno de las figuras del fútbol genera emociones en los hinchas, sino también por las guapas mujeres que han sido parte de su vida. Las parejas sentimentales que ha tenido el seleccionado nacional ha causado cierta envidia entre los seguidores del popular 'Depredador'.

De las enamoradas que han sido vistas en la televisión está la ex 'chica reality' Alondra García Miró, con quien mantuvo un romance de dos años; luego la nutricionista Thaisa Leal, con quien no se sabe si hasta el momento continúan como pareja o si han dado por finalizar su vínculo amoroso. El supuesto encuentro entre la ex 'chica reality' y el futbolista peruano, fue uno de los motivos por las cuales distintos personajes de la televisión y fanáticos presumen que la brasileña y el 'Depredador' habrían decidido terminar.

Pese a que Paolo Guerreo no ha confirmado ni negado nada, las fieles seguidoras del hijo de 'Doña Peta' no dudan en dejarle controvertidos mensajes tras la reciente foto que compartió en sucuenta oficial de Instagram. En la imagen se ve al deportista sin polo y echado en su cama; además para acompañar la publicación, puso tres emoticones.

En cuestión de minutos, el futbolista peruano recibió 14 'mil me gusta'. Algunos usuarios no dudaron en proponer de ir hasta el lugar donde se encuentra 'El Depredador', mientras que otros cuestionaron de quién se habría encargado de tomar la instantánea.

Foto de Paolo Guerrero en Instagram





Seguidores de Paolo Guerrero en Instagram comentan.

Thaísa Leal es entrevistada por el programa 'Magaly TV, la firme'

Reporteros del programa conducido por Magaly Medina viajaron hasta Brasil para conversar con la nutricionista, quien solo atinó a sonreír cuando le hicieron una pregunta que hace referencia al futbolista Paolo Guerrero.

¿Alondra García y Paolo Guerrero se habrían reconciliado?

El romance de Paolo Guerrero y Thaísa Leal, cuando todo era felicidad

Paolo Guerrero y Thaísa Leal: Brasilleña cuenta algunos detalles de su relación con el futbolista