Aislinn Derbez muestra de más en Instagram a un año de dar a luz [FOTOS]

A través de Instagram, la actriz Aislinn Derbez sorprendió a sus millones de fans al mostrar su increíble figura a solo un año de haber dado a luz. La figura de 'La Casa de las Flores' dejó muy poco a la imaginación en un diminuto bikini, llenándose de elogios en la citada red.

Como se recuerda, la actriz de México estuvo de vacaciones durante casi un mes por Marruecos, donde decidió compartir algunas instantáneas en compañía de sus seres queridos; sin embargo, fue la imagen en un entallado traje de baño la que más llamó la atención, pese a que solo ha pasado un año desde que dio a luz a su hija Kailani.

La actriz posó para la atrevida foto para mostrar que había logrado recuperar su figura, hecho que la hacía muy feliz. “Por cierto, apenas después de casi un año me vuelven a quedar mis pantalones. Mi cuerpo se tardó mucho más de lo que pensé en regresar. Honestamente si me volviera a embarazar, me tendría más paciencia, me presionaría menos, confiaría más en mi cuerpo y me exigiría menos", indicó la modelo en su cuenta oficial de Instagram.

La esposa de Mauricio Ochmann compartió la imagen y logró más de 298 mil 880 likes y decenas de comentarios de sus fans enamorados, quienes dejaron en claro que se ve mejor que nunca durante su faceta como madre, además la felicitaron por lograr recuperar su figura.

“Con voluntad todo se puede, felicidades luces hermosa”, “Qué guapa te ves, ni parece que tuviste una bebé”, “Wow, que hermosa y sexy, bien por ti”, “Luces regia”, “Ya un año del nacimiento de Kailani, felicidades”, “Eres hermosa y la maternidad te pego muy bien”, “Qué bella te ves”, “Cuepazo que te cargas”, fueron algunos de los comentarios.

Como se recuerda, actualmente Aislinn Derbez cuenta con más de 6 millones 700 mil seguidores, quienes esperan verla nuevamente en su personaje en 'La casa de las flores'.