Justin Bieber cae en depresión tras contraer matrimonio con Hailey Baldwi

No puede olvidar su pasado. El cantante canadiense Justin Bieber no estaría atravesando por el mejor momento de su vida pese a que reveló estar felizmente casado con la modelo Hailey Baldwin. Según informaron los medios de comunicación internacionales, la estrella de la música ha sido internado en un centro de rehabilitación por un cuadro de depresión que lo atormenta desde hace varios meses. El matrimonio no habría sido uno de los detonantes de su estado de salud, esto fue confirmado por una fuente cercana a la pareja.

La revista People confirmó la noticia de la llegada de Justin Bieber al centro de rehabilitación. Las primeras informaciones resaltan que el canadiense "no se aleja de su pasado", el cual incluye a su expareja y actriz Selena Gomez. Esta sería la primera separación pública que tiene con la modelo Hailey Baldwin, quien lo habría motivado a que siga los tratamientos adecuados para su depresión.

Hasta la fecha no se ha dado a conocer la razón principal que pudo desencadenar su cuadro de depresión. Esta noticia conmociona a sus seguidores tras la reciente salida de Selena Gomez, quien también pasó por un estado similar luego de que Justin Bieber se casara con Hailey a escondidas y sin la aparición de la prensa. Incluso, se mantuvo el rumor de que la figura de Disney Channel fue incluida en la lista de invitados a pedido del cantante.

Justin y Hailey Baldwin fueron elegidos para estar en la portada de enero para la revista Vogue. Estas son las primeras imágenes de la pareja luego de contraer matrimonio en el año 2018.

Hailey y Justin en la revista Vogue