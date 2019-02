Magaly Medina y el comentario que molestó a los hinchas de la ‘U’ [VIDEO]

Antes del partido de Universitario de Deportes vs Unión Comercio, Magaly Medina mostró en su programa imágenes de cómo se divirtieron Aldo Corzo, Germán Denis, Patrick Zubczuk, entre otros futbolistas famosos, en La Noche Crema que se realizó en Trujillo.

Tras mostrar imágenes de los referentes cremas divirtiéndose con un grupo de mujeres, la popular conductora de ‘Magaly TV, la firme’ cuestionó a los dirigentes del equipo crema por supuestamente avalar los hechos.

“Me va y me viene los jugadores de un club o de otro. Pero el dirigente (Jorge) Camacho ha dicho que ellos tenían permiso, que tenían autorización. ¡Serán apañadores! Además (dijo) que por eso se dejaron tomar fotos porque no había nada malo”, expresó Magaly Medina.

La periodista de ATV admitió que no vio escenas escandalosas de La Noche Crema, sin embargo recordó que Universitario de Deportes no ha tenido un buen desempeño en los últimos años.

“Está bien, yo no veo nada malo. Estoy viendo a jóvenes que se están divirtiendo. Lo malo del asunto es que la ‘Trinchera Norte’ y otros hinchas cremas les reclaman porque están divirtiéndose cuando todavía no han ganado nada, no han ganado el campeonato que los hinchas cremas quieren. Entonces, por eso se enojan”, expresó Medina. “Bueno, no han campeonado nada”, añadió.

Magaly Medina se pronunció sobre fiesta de Universitario de Deportes

Antes de mostrar imágenes de Aldo Corzo, Germán Denis, Patrick Zubczuk y Emanuel Páucar, la popular ‘Urraca’ aseguró que “la Trinchera Norte está bien molesta” por las imágenes, debido a que “esta selección que casi se va a la baja, que con las justas ha entrado, raspando”.



“¿Qué cosa tenían que celebrar? ¿Por qué celebraron tanto? Tanto han celebrado que las fotos se han filtrado por todos lados (...) ¿A quién intentan tapar? A mí me dan cólera los dirigentes que siempre anda ocultando la basurita que hay en sus clubes y lo botan bajo la alfombra”, indicó Magaly Medina.

En las imágenes que dio a conocer la noche del lunes 11 de febrero ‘Magaly TV, la firme’ se ve a los jugadores cremas bien acompañados. En una de las fotos que mostró el programa de ATV se puede apreciar a Aldo Corzo cargando en una de sus piernas a una guapa señorita. Mientras que Gary Correa fue captado caminando por las calles de Barranco.

