Poly Ávila sufre depresión tras ser drogada en fiesta de chicos reality

Preocupado por el bienestar de su expareja. La polémica denuncia que hizo la modelo argentina Poly Ávila tras ser drogada en una parrillada ha traído más de una consecuencia en su vida. El deportista André Castañeda se ha mostrado atento con ella y pese a los comentarios negativos, él no se aparta de su lado y sigue con ella siendo su apoyo en este difícil momento.

En unas recientes declaraciones que brindó André Castañeda comentó que la modelo Poly Ávila no se encuentra bien de salud luego de haber contado lo que ocurrió en la 'Fiesta del terror' a la que asistieron varios chicos reality del programa "Esto es guerra".

Según sus declaraciones, la argentina Poly Ávila estaría viviendo un cuadro de depresión luego de haber presentado la denuncia formal tras ser drogada en la polémica fiesta de chicos reality. Ella estaría presentando los primeros síntomas que han sido detectados por André Castañeda. Esto fue lo que dijo al respecto.

"Poly Ávila está mal, no para de llorar. Le afecta mucho, no quiere salir de su casa. No está pasando por un buen momento", expresó para un medio local.

El último fin de semana, Poly y André fueron captados por las cámaras del programa "Válgame Dios" disfrutando de un día de playa. Por las imágenes que mostraron en Latina se puede observar que ella se ha refugiado en sus amigos y familiares. Luego de enviar una serie de videos aclarando lo que ocurrió en la "Fiesta del terror", ella ha elegido no volver a pronunciarse.