Estrella Torres y Tommy Portugal celebran cinco años de enamorados [VIDEOS]

Estrella Torres y Tommy Portugal conmovieron a sus miles de fanáticos con los mensajes de amor e imágenes de los dos juntos publicados en su cuenta oficial de Instagram. La pareja festeja un año más de estar como enamorados y lo celebran demostrando todo su cariño en las redes sociales.

La vocalista de la agrupación Puro Sentimiento esperó los primeros minutos de iniciar el día 10 de febrero para expresar todos sus sentimientos a su compañero y enamorado de la misma de la orquesta musical.

"Mi amor, estoy feliz porque un día como hoy, hace 5 años, me pediste para ser tu enamorada y fue un día que nunca voy a olvidar. Ahora que han pasado cinco años, solo decirte que logré amarte tanto como nunca antes he amado a alguien. He aprendido, llorado, renegado, pero es parte de todo el amor que sentimos y cada vez se hace más fuerte y real", se lee en el primer párrafo en la publicación en su cuenta de Instagram de la ex integrante de 'Corazón Serrano'.

En otras líneas, la joven cantante de 21 años mencionó además que se siente segura que el tener una relación discreta y con tranquilidad, hace que el romance tenga futuro, por que le hace sentir feliz el ser pareja de Tommy Portugal.

"Esta relación de perfil bajo y yendo de a pocos, como dice el dicho:"lento pero seguro, y así será mi amor. Soy muy afortunada de tenerte en mi vida, siempre estaré para ti ya lo sabes. Te amo", finalizó Estrella Torres,

La pareja de cantantes de cumbia está tan enamorada y coordinada que cada uno escribió su mensaje de amor casi al mismo tiempo, pues el intérprete de la famosa canción "Al fondo hay sitio", también su cuenta de Instagram para dedicar emotivas frases a su amada.

"Hoy 10 de febrero, 5 años con mi reina @estrellajasmintorres. Gracias mi reina hermosa por lo feliz que me haces, por ser tan linda persona conmigo y con todas las personas, siempre aprendo mucho de ti. Eres un gran apoyo en mi vida...gracias por todo mi amor. Te amo, y quiero estar siempre contigo", publicó el artista musical de 35 años.

Mensaje de Estrella Torres, ex vocalista de 'Corazón Serrano', en Instagram

Tommy Portugal, integrante de 'Puro Sentimiento'

Estrella Torres y Tommy Portugal son entrevistados y hablan de su relación sentimental

Una de las primeras imágenes de Estrella Torres y Tomy Portugal, cantantes de 'Puro sentimiento'.