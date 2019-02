Magaly Medina se burla de carta notarial de Nicola Porcella

Magaly Medina empezó su programa bailando el popular tema “Eres lindo, pero bruto” de Thalía y Lali Espósito, según ella “sin alusión personal”, y después leyó la carta notarial que Nicola Porcella le envió a su programa ‘Magaly TV, la firme’, luego de pasarse la semana mencionando el nombre del integrante de ‘Esto es guerra’ e Ignacio Baladán por participar de la famosa fiesta de los chicos de reality en el último fin de semana en Asia. Este hecho provocó la denuncia de Poly Ávila, quien asegura que fue drogada con metanfetamina.

“Vamos con la carta notarial que me ha enviado Nicola Porcella para avisarme que diga lo que diga me va demandar. Que va entablar un proceso judicial”, dijo Magaly Medina. Además, señaló que no se deslumbra con la imagen de Nicola Porcella, por el contrario es una mujer que prevalece la inteligencia.

“Nicola Porcella yo no soy una jovencita de 18 años que se muere y está deslumbrada por los chicos de reality como tu. Siempre he privilegiado la inteligencia por sobre el físico. No me deslumbro con nadie, ni me achico con nadie. Tu serás un chico muy querido por tu canal y protegido por tu canal, pero también acá se suele proteger a su gente. Está es mi casa”, señaló desafiante la periodista a Nicola Porcella.

“Vamos a leer punto por punto… Vamos a perder nuestro tiempo con el señor Nicola Porcella”, sostuvo en son de burla ante las cámaras de “Magaly TV, la firme”. En momento dado lo calificó “mocoso” pues ella conoce sobre procesos judiciales por su amplia trayectoria en la TV.

Una de las condiciones en la carta notarial era que se rectifique sobre quién era el dueño de la casa y quién organizó la fiesta de los chicos de reality. Magaly Medina negó que haya afirmado que “la casa era de Nicola Porcella y que la organizó el guerrero”.

Magaly Medina le pidió a Nicola Porcella que se informe bien “esas palabras no le dije yo en ese programa... Tendrías que haber escuchado a otro programa u otro canal o a otra conductora u a otra periodista de este canal”, esto en referencia a Milagros Leiva, quien afirmó en su programa de ATV esos hechos.