Dorita Orbegoso: "No sé qué clase de amiga es Alexandra" [VIDEOS]

Poly Ávila confesó, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, que el 25 de enero asistió a una fiesta, en Asia, donde se encontraban 'chicos reality' y fue drogada. Además reveló los motivos por las cuales no hizo la denuncia formal a las horas de haber vivido este lamentable episodio. "En un momento me empecé a sentir muy mal. Me asusté. Me contacté con André (Castañeda) para que me vaya a buscar. Me hice un examen toxicológico donde dio positivo en anfetaminas", contó la ex integrante de 'Combate'.

Ante la fuerte denuncia que hizo la ex 'chica reality', Alexandra Méndez, la popular 'Chama', se presentó como testigo de la fiesta donde Poly Ávila fue dopada al programa 'Válgame Dios', y tras unos minutos de contar su versión perdió los papeles luego de que sus amigos se vieran involucrados en este tema y además aseguró que "a Poly nadie le hizo nada porque estuve a su lado". Incluso hizo público varias conversaciones de la ex 'Chica Dorada'..

Estas declaraciones, generó distintas reacciones y comentarios de distintas figuras de la televisión. Algunos mostraron consternados y airados ante lo dicho por la joven venezolana en referente a la ex pareja de André Castañeda, entre ellos la bailarina Dorita Orbegoso, quien arremetió contra la joven venezolana por presuntamente "intentar tergiversar" la versión de su amiga.

Declaraciones de 'La Cahama' en el programa 'Válgame Dios'

"Con Poly tenemos una amistad de mucho tiempo, la conozco desde que hemos estado en 'En Bienvenida la tarde'. No es una persona que esté metida en drogas, es de buenos valores. Se divierte, la pasa bien, pero en ningún de ustedes le han visto que haya estado borracha o sacándola cargada", mencionó la ex bailarina.

"Una amiga da la cara hasta el final, sin preocuparse por el qué dirán. Me parece bajo de su parte de que salga a hablar y tergiversar las cosas, dando a entender que [a Poly] no la drogaron o de que ella se quiso quedar", dijo indignada la animadora de eventos.

Poly Ávila comparte video en Instagram y revela que ya está hecha la denuncia desde ahora no puede hablar con respecto a la fiesta con chicos reality.