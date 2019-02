Danna Paola conquista en Instagram con su foto sin maquillaje

Luego de su foto con el futbolista Neymar en Instagram, los seguidores de Danna Paola pusieron sus ojos en una imagen en la que luce sin una gota de maquillaje y alborotó a muchos por su naturalidad. La joven de 23 años compartió hace unos días la imagen desde España y encantó a su público.

La protagonista de la serie ‘Élite’ de Netflix conquistó a sus fans con la fotografía en la que se luce sin filtros o con la ayuda del Photoshop, por el contrario da un ejemplo a las jóvenes artistas de que deben mostrarse tal cual y sin problemas pese a las críticas muchas veces.

“Qué bonita niña”, “Te ves hermosa”, “Tus pestañas son muy lindas”, “Te amo, eres muy perfecta”, “Solo con verte me alegras el día”, “Estás preciosa”, “Te ves guapísima”, fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa en su cuenta de Instagram al ver la publicación. Hasta el momento la foto cuenta con 608 mil ‘Me gusta’.

No es la primera vez que Danna Paola se anima a compartir una foto así, en una anterior oportunidad ha hecho el selfie destacando que no usa filtros para sus imágenes de Instagram. “Y la luz encuentro al fin... i see the light... Odio usar hashtags, pero aplica #NoFilter”, comentó en una de las publicaciones.

La actriz mexicana es famosa en España por su papel en la serie ‘Élite’ de Netflix. No obstante, Danna Paola es muy famosa en Sudamérica ya que, además de actriz, es cantante y modelo. La cantante ha participado en "José José" "Vivan Los niños" "Rayito de Luz", "Plaza Sésamo", "El privilegio de amar", “Contra viento y marea” y entre otros melodramas más.

Otras fotos sin maquillajes