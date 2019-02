¿Ariana Grande no asistirá al Grammy?

La presencia de la cantante estadounidense Ariana Grande, en la ceremonia del Grammy este domingo peligra, debido a que los productores del evento no accedieron a su deseo de interpretar un tema de su nuevo disco.

Según la revista Variety, que a su vez cita al portal Hits, el problema radica en que Grande quería cantar 7 Rings, parte del nuevo disco que lanzará mañana viernes, pero los organizadores de los Grammy, se negaron. Después de varias negociaciones, ellos accedieron pero con la condición que lo hiciera a modo de remix con otras canciones que elegirían.

A decir de las fuentes a las que que cita Variety, la cantante se siente "insultada" por unas limitaciones que no se aplican al resto de artistas, y por ello ha decidido no asistir, a pesar que su nombre ha salido en la promoción y que está nominada a dos premios este año: Mejor interpretación pop en solitario, por God is a woman; y Mejor álbum vocal pop, por Sweetener.

Esta no es la primera vez que los organizadores de los premios más conocidos de la industria musical se topan con un problema como el de Grande. En 2018, la neozelandesa Lorde, también faltó a la ceremonia cuando le impidieron cantar una canción de su álbum Melodrama y en su lugar le ofrecieran participar en el tributo a Tom Petty.