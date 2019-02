¿Qué canales transmitirán los premios Grammy 2019?

Como todos los años, este 10 de febrero se llevará a cabo la entrega de los premios Grammy 2019, donde la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reconocerá a las mejores producciones y artistas de la industria de la música.

Ese día veremos desfilar por la alfombra roja a todos los nominados en la edición número 61 de los Premios Grammy, entre los que destacan artistas de hip hop como Drake con 7 nominaciones, Kendrick Lamar o Cardi B.

It takes a dream team to bring Music's Biggest Night to life!



Tune in this Sunday, February 10th on @CBS at 8:00 p.m. ET/5:00 p.m. PT to catch all your favorite artists take the #GRAMMYs stage: https://t.co/iPjts7Ro13 pic.twitter.com/GAEaiEdRfJ