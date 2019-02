André Castañeda revela que Poly Ávila fue presionada para callar [VIDEO]

Aunque en un inicio no estuvo segura de contar que fue drogada la madrugada del sábado 26 de enero, Paula Ávila se animó a contar su verdad en Instagram a raíz de las polémicas declaraciones de André Castañeda.

Antes de que el exparticipante de ‘Combate’ acuda al programa de Magaly Medina, hace unos días el deportista utilizó sus redes sociales para hacer una denuncia que involucraría a conocidos personajes de la televisión.

Ya en el set de ‘Magaly TV, la firme’, André Castañeda aseguró que una amiga suya (Poly Ávila) fue drogada en una fiesta que fue organizada por varios personajes famosos.

La expareja de Paula Ávila contó que aquel día recibió una llamada a las 4:00 a.m. de una amiga que solo atinó a decirle "me han drogado, auxilio". Apenas escuchó su queja, él preguntó dónde estaba y al conocer la ubicación (Asia) no dudó en salir a buscar a la joven cuya identidad se reveló la noche del martes 5 de febrero.

Vía Instagram, Poly Ávila reveló que no se imaginó que iba a ser dopada con metanfetamina en una reunión donde habían conocidos y no tan conocidos.

Esa misma noche, André Castañeda volvió a ir al programa de Magaly Medina y resaltó la valentía de su expareja para denunciar el hecho.

En otro momento de la entrevista con Magaly Medina, el fornido hombre reveló que Paula Ávila recibió muchas llamadas de las personas que estuvieron en esa fiesta, como una forma de presión para que no hable.

“Nunca recibió una amenaza, pero hay maneras de tratar de manipular a la gente diciéndole cosas como como ‘yo no fui, ten cuidado, me puedes perjudicar’ (...) a pesar de todo eso yo aplaudo de lo que hizo ella y lo que va a hacer: poner la denuncia para que se esclarezca el hecho”, expresó el ex chico reality en el set de ATV.