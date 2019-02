Paula Ávila admite que fue dopada y fans la respaldan en Instagram [VIDEO]

¡Rompe su silencio! Tuvo que pasar varios días para que la argentina Paula Ávila revele que hace unos días vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al revelar que fue drogada en una fiesta en la que estuvieron varios personajes de la televisión.

La exparticipante de ‘Combate’ aseguró que lo que le sucedió la madrugada del sábado 26 de enero no lo pasará por alto, por lo que decidió formalizar su denuncia.

“Hago este video porque se está especulando muchas cosas con respecto a las declaraciones de ayer (el lunes 4). El viernes (25) fui a una reunión. A una parrillada. Con gente conocida y con gente que no conocía”, así inició su testimonio en cuatro videos que este martes publicó en Instagram.

La argentina contó que llamó alrededor de las 4:00 a.m. a su exnovio, André Castañeda, quien precisamente alertó sobre el hecho, para que la recogiera pues se sentía mal. Ante el presentimiento de que fue dopada, Paula Ávila aseguró que se sometió a exámenes médicos.

“En un momento me empecé a sentir muy mal. Me asusté. Me contacté con André (Castañeda) para que me vaya a buscar. Me hice un examen toxicológico donde dio positivo en anfetaminas. ¿No sé quién fue? ¿No sé en qué momento pasó?”, añadió en Instagram la ex chica reality.

Tras su dura confesión, la exnovia de André Castañeda recibió decenas de mensajes de solidaridad en las redes sociales.

“Eres valiente y lo que haces hoy servirá para muchas chicas, gracias por ser tan valiente, acabas de proteger a tantas niñas de estas basuras. Bendiciones Poly”, “Vamos Poly, ¡arriba! Que esto no te tire para atrás. Siempre con una sonrisa” y “Poly, eres una persona muy fuerte por decir tu verdad, todo el Perú te apoya”, fueron algunos mensajes que le llegaron a su Instagram junto al video de su denuncia.

Paula Ávila: sus primeras declaraciones