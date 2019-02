Beto Ortiz rescató perros abandonados y fans le sugieren peculiares nombres [VIDEO]

Periodista, quien este sábado retornará a la televisión con el programa 'El valor de la verdad' por Latina, usó su cuenta de Instagram para comunicar a sus fanáticos que alguien abandonó a dos perritos dentro de de una caja y que tomó la decisión de rescatarlos y tenerlos en su casa.

Sin embargo, también pidió a sus seguidores que le sugieran qué nombre sería oportuno para poner a los nuevos integrantes de la familia. "Alguien los abandonó en el jardín dentro de una cajita de cartón a las 2 de la mañana. Yo ya vengo seis adoptados en casa. ¡SEIS! ¿Y ahora? ¿Qué nombre les ponemos?", escribió el conductor de televisión en la citada red social, donde cuenta con poco más de 261 mil seguidores.

La última publicación alcanzó los 9 mil 'me gusta' en menos de una hora. Algunos usuarios de Instagram manifestaron su enfado tras enterarse de la actitud de aquella persona que dejó a los perros en la calle; mientras que otros no dudaron en contar alguna experiencia similar que han vivido, el de rescatar mascotas abandonadas, y felicitaron la actitud de Beto Ortiz al decidir cuidarlos, sobre todo porque no es la primera vez que tiene este gesto de bondad.

"Que hermoso gesto @betoortiz28! Eso demuestra la calidad de ser humano que eres", "Porque no hay más gente con ese sentimiento de conciencia", "Ooh! Que gran corazón, dentro de una vergüenza un buen acto", ""Sigue recogiendo, son seres especiales que se nos cruzan porque saben que los vamos a amar", fueron los mensajes de algunos seguidores del periodista.

Mientras que otros se enfocaron en el 'pedido' de la ex figura de ATV y no dudaron en sugerir los nombres que Beto Ortiz podría poner a sus nuevas mascotas.

"Depende si son machos puedes ponerle vodka y sascuash bueno si son hembras puedes ponerles nena y bebe", "Pinki y Cerebro", "Sigue recogiendo, son seres especiales que se nos cruzan porque saben que los vamos a amar", "Rayo y Trueno", "Chómpiras y Botija", sugirieron los fans del periodista.

Foto de Beto Ortiz en Instagram con los perros que rescató

Fans sugieren algunos nombres para las nuevas mascotas de Beto Ortiz

Beto Ortiz comenta en Instagram sobre el programa 'El valor de la verdad'

Así confirmó Beto Ortiz su retorno a Latina con polémico programa 'El valor de la verdad'

En el video, compartido en Instagram, se escucha la locución de Beto Ortiz en la que se pude escuchar que durante años que no se produjo el programa 'El valor de la verdad' han aparecido nuevos personajes, quienes tienen más de un secreto por revelar.

Beto Ortiz es invitado en el programa 'Válgame Dios'