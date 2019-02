“Me acepto y me perdono porque no soy infalible”

Aunque el año pasado le dijo adiós a sus espectáculos como showman, Carlos Galdós decidió volver con una nueva puesta, pues, según confiesa, sintió que era el momento de contar una historia.

“Pero en realidad sí fue como lo dije, hice un alto a mis presentaciones. Hay un montón de shows que dejé de hacer, cancelé giras y otras presentaciones, dejé los eventos. El 2018 fue un año para pensar, tomar aire, rearmarme y ahora decidí volver porque encontré una historia que quería contar y no quería que pasara más tiempo porque tiene que ver con lo que estoy viviendo”, dijo refiriéndose a su show ‘2 horas para ser feliz’ que bajo la dirección de Christian Ysla presentará este 15 y 16 en el Teatro Peruano Japonés.

“Este espectáculo es un manual para buscar la felicidad que parte de un momento de ruptura en mi vida, en varios planos, sobre todo en lo laboral, por la que caigo en una mega crisis existencial y comienzo a plantearme qué es la felicidad. En ese camino, tomo una serie de acciones como cursos de yoga, reiki, meditación, hasta me volví vegano, y al final, luego de haber recorrido esa ruta, le cuento al público mis conclusiones sobre la felicidad”, comenta el irreverente conductor.

¿Esa ruptura laboral que sufriste y que te hizo pasar por una crisis nace del desafortunado comentario que tuviste en tu programa de radio sobre la situación carcelaria de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori?

–Sí, claro, por eso hay una parte importante en el show en donde menciono a Keiko, pero con cariño... casi con chapitas y vidrio molido pido perdón.

¿Qué reflexión sacas de ese cuestionado pasaje?

-Que Keiko tiene varios amigos en los medios ja, ja, ja... Que a veces la emoción nos invade y nos gobierna, pero las emociones hay que trabajarlas, cuestionarlas. Pero uno tiene que aprender a disculparse también. No me puedo quedar anclado en que ‘no debí hacer eso, ni debí decir eso’. Más bien ahora veo qué fue lo que pasó, veo que no vuelva a pasar y me perdono y me acepto porque no soy infalible, esas cosas pasan.

Pero ya te había pasado en la tele, cuando te acusaron de darle un trato sexista a la mujer en el programa ‘La noche es mía’, incluso se te tildó de misógino en las redes sociales...

En redes siempre hay alguien que te puede tildar de cualquier cosa, las redes son mega odiadoras, eso no significa que no haya que escuchar sino que hay que saber de quién viene. Pero sí, a partir de ese hecho (en la radio) hay un quiebre bien importante, es un llamado a la acción y vamos a cambiar eso.

¿De qué manera ese error afectó tu entorno familiar?

–Ha sido bastante delicado porque se metieron con mi hija. Es algo que no quiero ni siquiera recordar... Ya pedí disculpas unas 3.500 veces y lo seguiré haciendo en la medida que alguien se haya sentido ofendido, en ese sentido, no tengo problemas, incluso hasta ahora entra una que otra llamada a la radio de un oyente que me dice ‘dijiste tal cosa’ pero yo desde mis fueros internos ya comencé a trabajar en ello.

‘2 horas para ser feliz’

Y así, como sacándole la vuelta a los infortunios, Galdós se alió con Christian Ysla para crear ‘2 horas para ser feliz’. “Cuando me convocaron para trabajar con Carlos, me dijeron que él estaba pasando por un momento especial en su vida así que me ha compartido muchas cosas y con ese material hemos podido hacer el texto juntos”, cuenta Galdós.

“Lo acompaño desde la dirección del show, pero no estaré con él en ese escenario. Sin embargo, debo decir que trabajar juntos, era algo que ya lo habíamos conversado, han sido cuatro meses de ensayos, una experiencia inimaginable”, agrega.

“Christian le ha dado elementos a mi trabajo que yo usualmente no usaba. La he pasado muy bien a su lado”, dice Galdós, quien, por cierto, espera volver a la pantalla chica. “Soy un comunicador, voy a todas las plataformas en donde me convoquen”, finaliza. ❧