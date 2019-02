George Forsyth es el sucesor del presidente Kennedy, según Pedro Suárez Vértiz

Mensajes de agradecimiento y admiración. El futbolista George Forsyth y su esposa, la actriz Vanessa Terkes, han protagonizado portadas tras recibir fuertes amenazas por parte de las mafias que trabajan en el distrito de La Victoria. El alcalde ha recibido una serie de felicitaciones por parte de conocidas figuras del espectáculo, quienes celebran su dedicación para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Uno de los nuevos fans de George Forsyth, el alcalde de La Victoria, es el músico Pedro Suárez Vertiz, quien es más de una oportunidad ha usado su página oficial de Facebook para dedicarle mensajes de aliento para que continúe con su labor en el distrito. Ante lo manifestado, la pareja de Vanessa Terkes le respondió con esta dedicatoria.

"Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Jamás imaginé que mi ídolo me podría felicitar por el trabajo que venimos haciendo. Querido Pedro, desde el pequeño espacio que nos tocó en este mundo, seguiremos luchando por sacar adelante a nuestro Perú. Solo me queda agradecerte por todas las alegrías que nos has dado y nos sigues dando día a día. Te admiramos".

La respuesta de Forsyth provocó la reacción de Pedro Suárez Vértiz, quien comparó al alcalde con el famoso presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Este fue su mensaje para la pareja de Vanessa Terkes.

"Eres agradecido George Forsyth. Eso dice mucho de ti. Cuídate de los políticos celosos, son peores que los fumónes. Si antes eras nuestro Ken, el novio de la Barbie, pues ahora eres nuestro Kennedy. Abrazos".

Mensaje de PSV a George Forsyth en Facebook