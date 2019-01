En La Contra nos visita Sixto Rein

Sixto Rein llegó al set de La Contra para promocionar su última canción ‘Afortunado’ una canción hecha para agradecerle a Dios por los acontecimientos de su vida.

“Me siento afortunado de poder contar con la familia que tengo, la bandera y cultura que represento y feliz de traer una canción que nos ayuda a abrir los ojos para darnos cuenta que tenemos tantas oportunidades para dar gracias a Dios”, explicó.

El artista especificó que su nueva canción es una mezcla de trap y merengue. El cantante de ‘Los Ilegales’, Vladimir Dotel, aportó mucho en la creación, pues agregó versos que dieron a la pista un nuevo toque.

“Me hizo sentir esa tranquilidad que realmente hay una conexión con Dios y realmente se le agradece de una forma bonita”, precisó.

El cantante venezolano detalló que actualmente se hacen canciones con tendencias poco ‘humanitarias’ y por tal motivo, decidió crear música optimista que contrarreste todo sentimiento malo o situaciones complicadas como la que vive Venezuela.

“Creo que viene un cambio importante porque todos en la música urbana fabricamos canciones que no son tan humanitarias (…) Y ese cambio ya todos lo están sintiendo, incluso los que hablan de las peores cosas ya saben lo que está pasando en el mundo y es cuestión de tiempo”, alegó.

Asimismo, resaltó el impacto que ha generado el género urbano en el mundo y manifestó sentirse orgullo de que la música hispana sea tan conocida y aclamada por todos.

Sixto Rein recordó sus inicios como cantante y aseguró que fue un camino difícil, pero sostuvo que el apoyo de su familia fue un gran soporte para llegar a donde está ahora.

“Yo salí del colegio porque trabaja en un grupo y tenía que faltar al colegio y ellos me apoyaron porque sabían que era lo que yo deseaba con toda el alma y estoy consciente de que no todos los padres dejarían hacer eso, además, solamente confiando en que solo les decía que quería hacer algo bueno y ahora el tiempo me da la razón”, comentó.

El cantante urbano invitó a todos a su evento de despedida en Lima, el cual será hoy a las 8:00 p.m en el Parque Kennedy, en Miraflores.