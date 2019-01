Gisela Valcárcel y Susy Díaz se dieron tremendo chapuzón en el mar (FOTOS)

Gisela Valcárcel y Susy Díaz se juntaron para lo que será la primera edición de la nueva temporada del programa Gisela se busca, que se verá este sábado 2 de febrero a las 10 de la noche por América Televisión.

Gisela Valcárcel pasó varios días con Susy Díaz, documentando su día a día en casa y fuera de ella. Como parte de las grabaciones, por ejemplo, ambas se metieron al mar, en la Costa verde. La ex congresista se mostró tensa y nerviosa en todo momento, pero Walter Obregón, su pareja, quien también estuvo junto a ellas, le dio el apoyo necesario.

"No puedo adelantar si me revolcó o no la ola pero ya lo verán este sábado en el programa, lo que sí adelanto es que tomé bastante agua y que un venezolano salvavidas me ayudó. Le tengo fobia al mar. Sí sé nadar, solo que últimamente le he cogido miedo. En la piscina sí me meto sin flotador, pero siempre y cuando no sea tan profunda. Igual, el otro día casi me ahogo en una piscina", contó la excongresista.

En otro momento Susy Díaz contó que tanto ella como Gisela corrieron sobre la arena como si fueran niñas. "Corrimos como dos chiquillas nos divertimos mucho. A ella la vi divertida con los salvavidas. Estoy segura que mis fans y los de ella se van a enganchar este sábado con estas dos rubias guapas", finalizó.