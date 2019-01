Black Label Society llega por primera vez a Lima

La banda estadounidense Black Label Society llega por primera vez a nuestro país con la gira “Grimmest Hits” título del décimo álbum de estudio, publicado el 19 de enero de 2018. El disco alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Hard Music y el segundo lugar en la lista Rock Charts.

Según el portal AllMusic, el sonido del disco se inspiró en las bandas Black Sabbath y Led Zeppelin. Zakk Wylde admitió en una entrevista con la revista Billboard que le dio el nombre al álbum solo para confundir a la gente, pues el título parece indicar que se trata de un disco recopilatorio, pero no lo es.

La banda se formó en el año 98 de la mano de Zakk Wylde. Ya llevan diez álbumes grabados en estudio con los que consiguieron conmocionar a miles de fans del mundo. Zakk Wylde es reconocido por ser guitarrista de Ozzy Osbourne con quien fue parte del álbum más vendido de la carrera en solitario del cantante de Black Sabbath, “No More Tears”, el cual ganó un Grammy por la grabación de "I Dont Want to change the world". También logro doble platino por “Ozzmosis”.

El famoso guitar hero, compositor y cantante de heavy metal Zakk Wylde se presentara con su banda este 16 de abril en C.C. Barranco