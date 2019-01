¡Increíble! Maluma comparte foto desnudo en Instagram

El cantante de reggaetón, Maluma, usó su cuenta de Instagram para compartir una instantánea que ha generado distintas reacciones en cuestión de minutos. Se trata de una imagen, en blanco y negro, de cuando el intérprete de "Felices los 4" era un bebé, pero con la sonrisa que hasta ahora le caracteriza.

Pese a ser una foto donde el colombiano luce completamente desnudo, su parte íntima la cubrió con un emoji de una torta, haciendo referencia a que hoy, 28 de enero, celebra un año más de vida, una gran fortuna que para el artista musical fue oportuno para realizar una reflexión de lo que ha sido todos estos años.

Sin lugar a duda, cualquier publicación, mensaje o foto que comparte en su cuenta de Instagram no pasa desapercibido, sobre todo en sus fieles seguidores que están pendiente de todo lo que ocurre con su artista favorito, por ello no dudaron en dejar emotivo mensaje al enterarse que Maluma celebra un año más de vida.

"Feliz cumpleaños, te amo. Mi bebe ya tiene 25", "¡Hermoso! Que Dios Bendiga El Reguetón Que Gracias A Este Estilo Conozco Tu Talento & Eres El Más Lindo De Todos Todos", "Hermano felicidades que la sigas pasando excelente en tu día especial y recuerda no dejes que nada malo te haga caer. Parcero amo tu música continua haciendo éxitos como todos los que has hecho. Love you bro", fueron algunos mensajes de saludo que recibió Maluma.



Foto que compartió Maluma en Instagram

Imágenes que compartió Maluma en su Instagram Stories

Foto 2

Foto 3

