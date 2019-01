Karen Schwarz y Ezio Oliva sufrieron aparatoso accidente en la Panamericana Sur [VIDEO]

¡Al borde de la muerte! Ezio Oliva reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que el último viernes por la noche sufrió un accidente en la Panamerica Sur. El cantante se encontraba al lado de Karen Schwarz, con quien se dirigía a una conocida discoteca en Punta Hermosa para cumplir un show.

"Estábamos mi esposa y yo en la carretera camino al concierto que teníamos en 'Voce Sur' y de pronto no sé si se desajustó el guardafango de atrás o el parachoque que sonó bien fuerte, perdimos el control, nos salimos de la carretera y estuvimos a punto de voltearnos y dar vueltas de campana, gracias a Dios no pasó", contó el intérprete de 'Calendario'.

Agregó además que la llanta se reventó y eso los hizo perder el control del vehículo. Ezio agradeció el hecho de estar vivo, porque aseguró que mientras se encontraba en la carretera pensó que se iba a morir.

Por su parte, Karen Schwarz dejó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram: "Luego de haber escuchado lo que Ezio subió en sus historias, muchos me preguntan por lo que nos pasó ayer a los dos, solo diré gracias Diosito", escribió la conductora de televisión. El mensaje fue acompañado por una foto de ella que fue tomada el día que tuvieron el accidente.

La publicación de Karen superó los 30 mil me gusta y sus seguidores no dudaron en comentar: "Esos son los grandes milagros de Dios y es que todavía no han cumplido su propósito en la vida", "Dios siempre los va a proteger porque ustedes son personas buenas" y "Dios es grande, el susto pasó y a seguir viviendo", son algunos de los mensajes que se pueden leer.