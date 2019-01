Bohemian Rhapsody: Rami Malek desconocía las acusaciones de abuso sexual de Bryan Singer

Bryan Singer, director de 'Bohemian Rhapsody' volvió a ser acusado de abuso sexual a menores de edad, la denuncia se hizo a través de una artículo publicado en la revista 'The Atlantic'.

El artículo publicado cuenta con los testimonios de cuatro hombres que aseguran haber tenido relaciones íntimas con el director de cine, sin embargo, lo que preocuparía es que dos de ellos señalan que eso sucedió cuando tenían 15 y 17 años. Por lo que una de las presuntas víctimas no dudo en describirlo como un depredador.

El director, que no logró culminar su trabajo en la película que está nominada a cinco premios Oscar, señaló que lo único que busca el artículo y los periodistas detrás de este (Alex French y Maximillian Potter) buscan difamarlo y dañar su reputación, pero en especial perjudicar las nominaciones obtenidas por Bohemian Rhapsody.

Ante lo sucedido Rami Malek, protagonista de la cinta en mención, se refirió al tema durante una entrevista para 'Los Angeles Times': "Hasta donde sé, yo estaba considerado para el papel incluso antes que Bryan fuera contratado. Yo no sabía mucho sobre él. Las acusaciones, créanme o no, eran algo sobre lo que yo no estaba al tanto, y así son las cosas. Nadie sabe qué pasará con eso. Pero creo que de una u otra manera encontramos una forma de perseverar a pesar de los obstáculos que surgieron en nuestro camino".

Agregó además que pese a la salida del director, que no tiene nada que ver con las recientes denuncias, el elenco y el equipo técnico de la película siempre trabajaron en conjunto. "Me enorgullece mucho que el elenco y el equipo técnico colectivamente nos hayamos acompañado y pudiéramos depender los unos de los otros. Fue el testimonio de nuestro espíritu, talento y coraje. Y puedo asegurar que todos, o casi todos, jamás nos dimos por vencidos", finalizó el actor.