Famosos lamentan la muerte de Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo

España lamenta el fallecimiento del pequeño. Tras un largo y exhaustivo trabajo en el rescate de Julen, en Málaga, los miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias lograron encontrar al niño. Su cuerpo estaba dentro de un pozo ubicado a 107 metros de profundidad bajo tierra y 25 cm. de profundidad, en la localidad de Totalán.

La esperanza de que Julen esté vivo nunca cayó, y aún ahora que se sabe la lamentable verdad, siguen los mensajes de cariño y apoyo. Diversos famosos han presentado sus condolencias a la familia a través de Twitter. Desde largos textos hasta memorables imágenes han sido compartidas en la red social.

Los corredores del Moto GP, Dani Pedrosa y Marc Márquez han expresado su cariño a la familia del pequeño Julen, y agradecimiento a todos los que aportaron a rescatar su cuerpo. Incluso, el campeón del mundo compartió una linda imagen.

Duro despertar hoy. Mis condolencias a la familia del pequeño Julen, e infinita admiración a todos los héroes que lucharon por encontrarlo. #DEPJulen — Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) 26 de enero de 2019

Un triste despertar! Descansa en paz pequeño Julen! Un abrazo muy fuerte a toda la familia y a todas esas personas que han colaborado sin descanso. #DEPJulen pic.twitter.com/dpprZfZW7d — Marc Márquez (@marcmarquez93) 26 de enero de 2019

Otros reconocidos personajes como Antonio Orozco y Vanesa Martin también han compartido sus sentimientos ante este lamentable suceso. "La vida con su peor cara nos devuelve un golpe incomparable, # Julen vive en el inexorable espíritu de la búsqueda eterna, lo que no se olvida jamás desaparece. Descanse en Paz", compartió Orozco. En tanto Martin ha admitido: "no tener palabras".

La vida con su peor cara nos devuelve un golpe incomparable, #Julen vive en el inexorable espíritu de la búsqueda eterna, lo que no se olvida jamás desaparece. Descanse en Paz. Y un… https://t.co/g8zodUqUJ7 — Antonio Orozco (@antoniorozco) 26 de enero de 2019

No tengo palabras, ni noche, toda mi alma contigo.. pequeño.. — Vanesa Martin (@vanesamartin_) 26 de enero de 2019

Los reconocidos cantantes Laura Pausini y Alejandro Sanz también le han dedicado palabras a Julen y su familia a través de Twitter. "No lo puedo creer... # DEPJulen Estoy rezando mucho para tu familia" escribió la italiana. En tanto, el español ha tenido palabras de agradecimiento con el cuerpo de rescate: "Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca".